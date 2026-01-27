Piotr Cywiński mówi ostrzeżeniu płynącym z historii Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gość "Faktów po Faktach" - dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau - komentował we wtorek m.in. słowa Grzegorza Brauna oraz Romana Fritza negujące istnienie i działanie obozu zagłady w Oświęcimiu. - Jakoś tych słów nie słyszałem 20 lat temu kiedy jeszcze żyło dużo Ocalałych, kiedy jeszcze byli zdrowi i kiedy jeszcze byli w stanie zareagować. Poczekać 81 lat i dopiero wtedy tych 100-latków zaatakować, to jest coś, co jest nie tylko złe i kłamliwe, ale jest po prostu niegodne - zaznaczył.

Wyraził też zaniepokojenie rosnącą społeczną akceptacją dla takich poglądów. - Boję się, że stopień naszego przyzwolenia wzrósł trochę za bardzo. Gdyby coś takiego padło z ust jakiegokolwiek parlamentarzysty w latach 90., ten człowiek byłby skończony politycznie - przypomniał i przekonywał, że "zbyt przyzwyczailiśmy się, że każdy może kłamać".

- W momencie, kiedy prawda prysła i kłamstwo się nie liczy, to tak naprawdę można wszystko, to wali się cała aksjologia. Jeśli nie ma prawdy, nie ma kłamstwa, to gdzie jest dobro, a gdzie jest zło w takim razie? - zapytał.

Piotr Cywiński Źródło: TVN24

"Propaganda nienawiści leje się wiadrami"

Mówiąc o Zagładzie, tłumaczył, że pamięć o niej jest tak istotna dla nas wszystkich, bo stanowi "nie tylko przeszłość, ale i klucz do dzisiejszego i jutrzejszego świata", i jest "coraz bardziej potrzebna". - Mamy bardzo mocne ostrzeżenie. Wystarczy naprawdę niewiele lat propagandy populizmu, żeby doszło do momentów tragicznych - przypomniał Cywiński. Zauważył też, że "już go obserwujemy w mediach, w sieciach społecznościowych i w wypowiedziach politycznych".

Cywiński przytoczył opinie ocalałych z Zagłady, którzy są zaniepokojeni sytuacją na świecie. - Oni mówią: słuchajcie, ten świat zaczyna zmierzać w takim kierunku, który naprawdę za dobrze pamiętamy - wyjaśnił.

81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Łukasz Gągulski/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP 81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP

Tłumaczył, że trzeba mówić o rzeczach "fundamentalnych" i zauważył jak "bardzo niepokojące" i "bardzo niebezpieczne" są sytuacje, gdy nawet "w potężnej demokracji na świecie dochodzi do tego, że w manifestujących inne poglądy polityczne się strzela, a potem najwyższe władze w tym państwie tego bronią, zanim jeszcze powstało jakiekolwiek dochodzenie".

Przykład z ostatnich dni z Minneapolis w USA to efekt "propagandy nienawiści, która zewsząd leje się wiadrami" i przykład świata, w którym funkcjonariusz państwa mający pracować dla społeczeństwa przekroczył granice normalnego człowieka.

Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, 27.01.2026 Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Wspólnie z Muzeum Auschwitz-Birkenau portal tvn24.pl prowadzi akcję "Powstrzymajmy negacjonizm. Kłamstwa o Auschwitz".

W tekstach, które za zgodą placówki publikujemy, obalane są najczęściej powtarzane tezy negacjonistów. Artykuły te prezentują dane i informacje oparte na dokumentach, relacjach świadków Zagłady, wynikach badań historycznych czy fotografiach.

Teren Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze, 27.01.2026 Źródło: Wojtek Jargiło/PAP

Muzeum apeluje do każdego, kto napotka w sieci wpisy i wypowiedzi powielające kłamstwa o Auschwitz i Holokauście, by reagował. Sekcja w portalu tvn24.pl "Powstrzymajmy negacjonizm. Kłamstwa o Auschwitz" będzie na bieżąco rozbudowywana.

Internauci, którzy natkną się na kolejne tezy negacjonistów, mogą je zgłaszać bezpośrednio muzeum poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Zachęcamy również do zgłaszania tego typu treści na adres e-mail naszej redakcji: konkret24@tvn.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

OGLĄDAJ: "Agnieszka Holland powiedziała mi: szczepionka Holokaustu przestała działać" Zobacz cały materiał