Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"FAKTY PO FAKTACH"

Dyrektor Muzeum Auschwitz: kiedy prawda prysła i kłamstwo się nie liczy, można wszystko

Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, 27.01.2026
Piotr Cywiński mówi ostrzeżeniu płynącym z historii
Źródło: TVN24
Wystarczy naprawdę niewiele lat propagandy populizmu, żeby doszło do momentów tragicznych - przestrzegł w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu dr Piotr Cywiński. Dyrektor Muzeum Auschwitz krytykował też polityków negujących Zagładę i tłumaczył, że pamięć stanowi klucz do naszej przyszłości i nie jest jedynie wspomnieniem.

Gość "Faktów po Faktach" - dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau - komentował we wtorek m.in. słowa Grzegorza Brauna oraz Romana Fritza negujące istnienie i działanie obozu zagłady w Oświęcimiu. - Jakoś tych słów nie słyszałem 20 lat temu kiedy jeszcze żyło dużo Ocalałych, kiedy jeszcze byli zdrowi i kiedy jeszcze byli w stanie zareagować. Poczekać 81 lat i dopiero wtedy tych 100-latków zaatakować, to jest coś, co jest nie tylko złe i kłamliwe, ale jest po prostu niegodne - zaznaczył.

Wyraził też zaniepokojenie rosnącą społeczną akceptacją dla takich poglądów. - Boję się, że stopień naszego przyzwolenia wzrósł trochę za bardzo. Gdyby coś takiego padło z ust jakiegokolwiek parlamentarzysty w latach 90., ten człowiek byłby skończony politycznie - przypomniał i przekonywał, że "zbyt przyzwyczailiśmy się, że każdy może kłamać".

- W momencie, kiedy prawda prysła i kłamstwo się nie liczy, to tak naprawdę można wszystko, to wali się cała aksjologia. Jeśli nie ma prawdy, nie ma kłamstwa, to gdzie jest dobro, a gdzie jest zło w takim razie? - zapytał.

Piotr Cywiński
Piotr Cywiński
Źródło: TVN24

"Propaganda nienawiści leje się wiadrami"

Mówiąc o Zagładzie, tłumaczył, że pamięć o niej jest tak istotna dla nas wszystkich, bo stanowi "nie tylko przeszłość, ale i klucz do dzisiejszego i jutrzejszego świata", i jest "coraz bardziej potrzebna". - Mamy bardzo mocne ostrzeżenie. Wystarczy naprawdę niewiele lat propagandy populizmu, żeby doszło do momentów tragicznych - przypomniał Cywiński. Zauważył też, że "już go obserwujemy w mediach, w sieciach społecznościowych i w wypowiedziach politycznych".

Cywiński przytoczył opinie ocalałych z Zagłady, którzy są zaniepokojeni sytuacją na świecie. - Oni mówią: słuchajcie, ten świat zaczyna zmierzać w takim kierunku, który naprawdę za dobrze pamiętamy - wyjaśnił.

81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Łukasz Gągulski/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP

Tłumaczył, że trzeba mówić o rzeczach "fundamentalnych" i zauważył jak "bardzo niepokojące" i "bardzo niebezpieczne" są sytuacje, gdy nawet "w potężnej demokracji na świecie dochodzi do tego, że w manifestujących inne poglądy polityczne się strzela, a potem najwyższe władze w tym państwie tego bronią, zanim jeszcze powstało jakiekolwiek dochodzenie".

Przykład z ostatnich dni z Minneapolis w USA to efekt "propagandy nienawiści, która zewsząd leje się wiadrami" i przykład świata, w którym funkcjonariusz państwa mający pracować dla społeczeństwa przekroczył granice normalnego człowieka.

Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, 27.01.2026
Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, 27.01.2026
Źródło: Radek Pietruszka/PAP
Akcja "Powstrzymajmy negacjonizm"

Wspólnie z Muzeum Auschwitz-Birkenau portal tvn24.pl prowadzi akcję "Powstrzymajmy negacjonizm. Kłamstwa o Auschwitz".

W tekstach, które za zgodą placówki publikujemy, obalane są najczęściej powtarzane tezy negacjonistów. Artykuły te prezentują dane i informacje oparte na dokumentach, relacjach świadków Zagłady, wynikach badań historycznych czy fotografiach.

Teren Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze, 27.01.2026
Teren Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze, 27.01.2026
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP

Muzeum apeluje do każdego, kto napotka w sieci wpisy i wypowiedzi powielające kłamstwa o Auschwitz i Holokauście, by reagował. Sekcja w portalu tvn24.pl "Powstrzymajmy negacjonizm. Kłamstwa o Auschwitz" będzie na bieżąco rozbudowywana.

Internauci, którzy natkną się na kolejne tezy negacjonistów, mogą je zgłaszać bezpośrednio muzeum poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Zachęcamy również do zgłaszania tego typu treści na adres e-mail naszej redakcji: konkret24@tvn.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

OGLĄDAJ: "Agnieszka Holland powiedziała mi: szczepionka Holokaustu przestała działać"
pc

"Agnieszka Holland powiedziała mi: szczepionka Holokaustu przestała działać"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
HolokaustnaziściAuschwitzOświęcimPiotr Cywiński
Czytaj także:
Oblodzenie marznące opady gołoledź ślisko mróz
13 województw z zagrożeniami ze strony pogody
METEO
Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg
Rosjanie uderzyli w pociąg pasażerski. "Akt terroryzmu"
Świat
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
BIZNES
Służby odnalazły ciało amerykańskiego studenta porwanego przez fale na Lanzarote
Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. Nie żyje amerykański student
METEO
imageTitle
Konkurent "Lewego" zdrowy. Kto zagra w kluczowym meczu Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Hołownia "nie może patrzeć na to, do czego ta partia została doprowadzona"
"KROPKA NAD I"
Radosław Sikorski
Sikorski do Muska: zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce
BIZNES
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Fatalny stan mozaik na dworcu. Konserwator domaga się działań
WARSZAWA
Agata Turkot z nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego
Gwiazda "Domu dobrego" z nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego
Kultura i styl
imageTitle
Na początek Świątek. Plan transmisji 11. dnia Australian Open
EUROSPORT
Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora
Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód
METEO
imageTitle
17 lat temu przegrał z nim na stoku, dziś ma wsparcie mistrza Australian Open
EUROSPORT
Karetka nie była w stanie dojechać do celu
Karetka utknęła, ratownik pieszo ruszył z pomocą
Szczecin
imageTitle
Piorunująca końcówka. Chorwacja bliżej półfinału Euro
EUROSPORT
Wilno lotnisko
"Atak hybrydowy". Lotnisko w Wilnie nie działało ponad godzinę
Świat
Leon Weintraub
"Życzę Wam dobrego życia, niech Wam się dobrze dzieje"
"TAK JEST"
Viktor Orban
Zagraniczny wyjazd brata Viktora Orbana organizował były oficer KGB
BIZNES
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Pasażerowie usłyszą nietypowy komunikat
WARSZAWA
Lód na chodniku
W nocy na chodnikach i drogach będzie ślisko
METEO
Pożar wybuchł przy stacji paliw
Auto stanęło w płomieniach przy stacji paliw na A1. Nagranie
Łódź
Autobus Solaris Urbino
"14" do Dworca Zachodniego, na ulicach nowe hybrydy i elektryki
Dariusz Gałązka
imageTitle
Tragedia w drodze na mecz. Siedem osób nie żyje
EUROSPORT
Ocalały z Zagłady Bernard Offen podczas głównych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
"Widzę wiele znaków, które znam aż nazbyt dobrze"
Polska
Znicz przed wejściem na klatkę schodową budynku mieszkalnego w Ustce, w którym doszło do zabójstwa
Ranni teściowie przesłuchani, on zostaje w celi
Ustka
imageTitle
Kubica zdecydował o swojej przyszłości
Najnowsze
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec z podwyżką po podpisaniu umowy z deweloperem
BIZNES
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
konkret otw 1 bez falsz
"Polski pracownik" lotniska atakuje Żydów? Film prawdziwy, historia zmyślona
Zuzanna Karczewska
Głaz spadł na dom na Minorce
Głaz wielkości auta wpadł do sypialni. Jest ofiara śmiertelna
METEO
imageTitle
Świetny powrót O'Sullivana po dwóch miesiącach przerwy
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica