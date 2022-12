"Takie osoby dostaną większą władzę". Posłanki apelują do prezydenta o weto

Skandaliczne doniesienia z delegatury kuratorium w Ciechanowie wskazują na to, że działo się tam bardzo źle - komentowała doniesienia tvn24.pl Kinga Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej zaapelowały do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie lex Czarnek. Jeśli nowelizacja weszłaby w życie, dałaby większą władzę kuratorom, także opisanemu przez tvn24.pl dyrektorowi z Ciechanowa, oskarżanemu o niestosowne zachowania wobec pracowników.

W tvn24.pl opisaliśmy, co działo się w delegaturze mazowieckiego kuratorium oświaty w Ciechanowie. "Nalej mi czarnej cipuleńki" - tak miał się zwracać do pracownic Jacek Zawiśliński, dyrektor placówki. Podwładne twierdzą też, że wysyłał im treści o charakterze pornograficznym. Pracownicy składali skargi, prosili o pomoc polityków. W kuratorium powołano komisję antymobbingową, prokuratura prowadzi czynności sprawdzające.

Lex Czarnek a sprawa Ciechanowa

Dyrektor delegatury to prawa ręka kuratora oświaty w terenie. W podległych mu powiatach jest najważniejszym urzędnikiem od spraw edukacji. Delegatura sprawuje nadzór pedagogiczny, Zawiśliński czuwa nad 446 placówkami oświatowymi. Do tego jego pracownicy między innymi nadzorują letni i zimowy wypoczynek dzieci, prowadzą sprawy z zakresu kwalifikacji nauczycieli, wydają zgody na zatrudnienie nauczycieli niemających kwalifikacji, opiniują arkusze organizacyjne szkół i placówek, a także dokonują ocen pracy dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych.

W piątek - po naszej publikacji - zwracały na to uwagę posłanki Koalicji Obywatelskiej, które zwróciły się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o spotkanie w sprawie lex Czarnek i zawetowanie również tych przepisów.

Przypominają też, że gdy wiosną prezydent zawetował przepisy, zgłaszał podobne obawy, co one dziś. A choć obecny projekt zgłosili posłowie PiS, to w treści do złudzenia przypomina to, co wcześniej forsował osobiście minister Czarnek.