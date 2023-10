Najważniejsi polscy dowódcy rezygnują. "Hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj legło w gruzach"

Jeszcze dzisiaj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powinien podać się do dymisji - powiedział szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski, komentując informacje o złożeniu rezygnacji przez generałów Rajmunda Andrzejczaka oraz Tomasza Piotrowskiego. - To jest coś, czego w polskiej armii nie było od 1989 roku - mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski złożyli rezygnacje na ręce prezydenta - przekazała rzeczniczka Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Joanna Klejszmit.

Gawkowski: minister Błaszczak powinien podać się do dymisji

Sprawę skomentował w TVN24 Krzysztof Gawkowski z Lewicy. - Najważniejsi generałowie polskiej armii podają się do dymisji. To jest specyficzna dymisja, dlatego że następuje w tygodniu wyborczym. Czyli ma podwójną moc. Najważniejsi polscy generałowie wyrazili dzisiaj wotum nieufności armii dla polskiego rządu. Wyrazili dzisiaj nie tylko wotum nieufności, ale pokazali, że bezpieczna przyszłość Polaków już była - stwierdził. Dodał, że jest "to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, które dzisiaj legło w gruzach".

Jego zdaniem "szef Sztabu Generalnego, który podaje się do dymisji w momencie, kiedy toczy się wojna za naszymi granicami, musi mieć wielkie do tego powody". - Znam pana generała osobiście. Uczestniczyłem z panem generałem w naradach podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To człowiek kompetentny i człowiek honoru. To człowiek odpowiedzialności za armię i człowiek odpowiedzialności za polskie wojsko. Kiedy on podaje się do dymisji, to oznacza, że w polskiej armii dzieje się źle, że dzieje się zło, które może kosztować Polaków bezpieczeństwo - powiedział polityk.

Dodał, że "premier Mateusz Morawiecki łącznie z panem prezesem Kaczyńskim opowiadali o wielkiej polskiej armii" i retorycznie pytał: - Gdzie jest ta armia? Gdzie jest to bezpieczeństwo?

Warszawa, 18.05.2023. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak (L) i dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski Paweł Supernak/PAP

- To jest czerwona kartka również dla ministra Błaszczaka. Nie przypilnował rakiety, która wleciała do Bydgoszczy. Nie umiał przypilnować nieba, kiedy wlatywały śmigłowce białoruskie. Nie umiał zarządzić Sztabem Generalnym, bo generałowie podali się do dymisji. W takim tygodniu, jak tydzień wyborczy, to jest wzmożona moc. I jeszcze dzisiaj minister Błaszczak powinien podać się do dymisji - mówił Gawkowski.

- Człowiek honoru, którego generałowie rezygnują w sytuacji takiej jak dzisiaj, nie waha się. Przychodzi i kładzie na stole swoją dymisję. Prawo i Sprawiedliwość powinno się wstydzić, że mamiło Polaków bezpieczeństwem. Opowiadało o polskiej granicy, która będzie niezdobyta, a generałowie podają się do dymisji - powiedział.

- W imieniu Lewicy mocno i wyraźnie domagam się dymisji pana Błaszczaka. Domagam się jej jeszcze dzisiaj, bo po wyborach to rząd opozycji go i tak zdymisjonuje. Ale tu nie ma czasu na zwłokę. Konflikt na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie. To wszystko oznacza, że musimy być zwarci i gotowi, bo wrogowie patrzą. Dzisiaj korki szampanów strzelają na Kremlu. Dzisiaj pan minister Błaszczak doprowadził do tego ze swoimi pomocnikami, że Putin się cieszy, bo armia, która miała stanowić zaporę, być tą gwarancją, że wschodnia flanka NATO będzie bezpieczna, staje bez swojego sztabu, staje bez swoich żołnierzy, staje bez swojego dowództwa - stwierdził Gawkowski.

Zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Niech pan spojrzy w twarz Polakom i powie dzisiaj przepraszam. Obiecywał pan przez dwa lata bezpieczną Polskę, a zostawia pan Polskę niebezpieczną i zrujnowaną. A obraz polskiej armii, która ostatniego dnia przed wyborami się sypie, to obraz tego, jak wiele złego Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dla Polski. Tu nie będzie przestrzeni do kompromisów. Błaszczak ma odejść, Kaczyński i Morawiecki mają przepraszać, bo polska armia w takich sytuacjach jak dzisiaj powinna stanowić o bezpieczeństwie, a o nim nie stanowi - zaznaczył.

Kosiniak-Kamysz: to jest trzęsienie ziemi

- To jest po prostu trzęsienie ziemi, to jest coś, czego w polskiej armii nie było od 1989 roku. To jest zanegowanie podstawowego hasła partii rządzącej, że dbają o bezpieczeństwo. Minął i runął ten mit o tym, że oni potrafią zadbać o polskie bezpieczeństwo. Runął i to runą z wielkim hukiem - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że "nie da się tak działać, nie da się tak sprawować władzy, że się upolitycznia każdą część życia". - Żołnierze polscy od dawna nam mówili: nie chcemy być upolityczniani, nie chcemy stać na konferencjach prasowych, robić za tło, za dekorację, za scenografię - mówił.

- Dzisiaj to samo składając swoją dymisję powiedzieli najważniejsi generałowie w państwie. W obliczu trwającej wojny na Ukrainie, w obliczu trwającego od kilku dni konfliktu, tragedii w Izraelu, ewakuacji obywateli Rzeczpospolitej. Jeżeli żołnierze, generałowie zdobywają się na takie działanie, podejmują taką decyzję, to znaczy, że są postawieni pod ścianą, są na skraju swoich możliwości. Wyczerpani są przez to upolitycznianie, przez brak współdziałania - stwierdził jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Kosiniak-Kamysz: to jest trzęsienie ziemi TVN24

Jego zdaniem "ten konflikt zaczyna się oczywiście w momencie, kiedy minister Błaszczak zrzuca odpowiedzialność z siebie na wojsko" i "nie zachowuje się w żaden sposób honorowy". - My to czuliśmy, widzieliśmy to w rozmowach z oficerami Wojska Polskiego, że nie ma współpracy, nie ma współdziałania, jest chaos, jest degrengolada. Trzeba zatrzymać to szaleństwo, które doprowadza do zagrożenia bezpieczeństwa Polski. Dzisiaj Polska nie jest bezpieczna, Polska jest zagrożona, pogrążona w chaosie. Z tego hasła o bezpieczeństwie nic nie zostało. To jest tak naprawdę tylko bezpieczeństwo tych, którzy rządzą, a nie bezpieczeństwo tych, którzy powinni być podmiotem, czyli obywateli - powiedział lider PSL.

Dodał ponadto, że "nie zgadzamy się na takie postępowanie". - W najbliższą niedzielę musi dojść do zmiany. Ten chaos trzeba uporządkować - podkreślił.

- Kilka dni temu słyszałem wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że jak nie wygra PiS, to będzie jakieś zamieszanie. To dzisiaj jest zamieszanie, jeżeli najważniejsi generałowie składają dymisję. To dzisiaj jest potężny chaos – powiedział. - Zawsze tak się szczycili, że są zwarci, silni, gotowi. No to widać, jak są gotowi dzisiaj do obrony Polski. Nie są gotowi - dodał.

Autor:kris/ft

Źródło: TVN24