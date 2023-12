Współczucie dla Morawieckiego? "Nie mam, zasłużył na taką farsę, na ostateczną kompromitację polityczną"

Belka: nie współczuję Morawieckiemu

Odnosząc się do losów nowej sejmowej większości, stwierdził, że "najważniejsza sprawa dla koalicji to się nie pokłócić". - Te trzy ugrupowania bardzo dużo łączy. Oczywiście są także kwestie, które dzielą, no ale to jest normalne. To jest właśnie demokracja, a nie jednoosobowe rządy gdzieś z jakiejś nory na Nowogrodzkiej - dodał. Jednocześnie Belka stwierdził, że ostatnie osiem lat to był "upadek parlamentaryzmu".

Belka: jest nacisk, ale jestem sceptyczny

- Jeżeli mamy zastrzeżenia do jego polityki pieniężnej albo do tego, w jaki sposób się wypowiada na temat polityki pieniężnej, to nie jest powód do jakichś procesów przed Trybunałem Stanu. Jeżeli są jakieś powody, żeby pociągnąć go przed sąd powszechny, to dobrze. Ja tu nie ma specjalnych informacji - kontynuował Marek Belka. - Jest dylemat, że z jednej strony jest nacisk społeczny, żeby ten Trybunał Stanu dla Glapińskiego (był - red.), a z drugiej strony jako były szef NBP jestem do tego co najmniej sceptyczny - powiedział europoseł.