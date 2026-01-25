Logo strona główna
Polska

Dwuletnie dziecko ranne od broni myśliwskiej

Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Dwuletnia dziewczynka została ranna od broni myśliwskiej w gm. Pasym (woj. warmińsko-mazurskie)
Źródło: Google Earth
Dwuletnia dziewczynka została postrzelona w niedzielę w gminie Pasym (województwo warmińsko-mazurskie) - poinformowała policja. Dziecko zostało przewiezione do szpitala.

Szczycieńska policja poinformowała, że w niedzielę około godziny 18 wpłynęło zgłoszenie "dotyczące przypadkowego strzału z broni".

Dwuletnia dziewczynka raniona z broni myśliwskiej

"Z ustaleń policjantów wynika, że w jednym z mieszkań na terenie gminy Pasym doszło prawdopodobnie do niekontrolowanego strzału z broni myśliwskiej, która należy do 51-letniego mężczyzny. W wyniku zdarzenia, około dwuletnia dziewczynka została zraniona w stopę" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Raniona dziewczynka została przewieziona do szpitala.

"Matka dziewczynki oraz dziadek, właściciel broni byli trzeźwi. Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna posiada pozwolenie na dwie jednostki broni" - dodano.

Starsza sierżant Agata Stefaniak z policji w Szczytnie przekazała, że dziadek dziecka tego dnia wrócił z polowania.

Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora.

Autorka/Autor: sz/kg

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

broń dziecko Warmińsko-Mazurskie
