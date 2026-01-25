Dwuletnie dziecko ranne od broni myśliwskiej

Szczycieńska policja poinformowała, że w niedzielę około godziny 18 wpłynęło zgłoszenie "dotyczące przypadkowego strzału z broni".
Dwuletnia dziewczynka raniona z broni myśliwskiej
"Z ustaleń policjantów wynika, że w jednym z mieszkań na terenie gminy Pasym doszło prawdopodobnie do niekontrolowanego strzału z broni myśliwskiej, która należy do 51-letniego mężczyzny. W wyniku zdarzenia, około dwuletnia dziewczynka została zraniona w stopę" - czytamy w policyjnym komunikacie.
Raniona dziewczynka została przewieziona do szpitala.
"Matka dziewczynki oraz dziadek, właściciel broni byli trzeźwi. Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna posiada pozwolenie na dwie jednostki broni" - dodano.
Starsza sierżant Agata Stefaniak z policji w Szczytnie przekazała, że dziadek dziecka tego dnia wrócił z polowania.
Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora.
Autorka/Autor: sz/kg
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock