Dwuletnie dziecko ranne od broni myśliwskiej

Szczycieńska policja poinformowała, że w niedzielę około godziny 18 wpłynęło zgłoszenie "dotyczące przypadkowego strzału z broni".

Dwuletnia dziewczynka raniona z broni myśliwskiej

"Z ustaleń policjantów wynika, że w jednym z mieszkań na terenie gminy Pasym doszło prawdopodobnie do niekontrolowanego strzału z broni myśliwskiej, która należy do 51-letniego mężczyzny. W wyniku zdarzenia, około dwuletnia dziewczynka została zraniona w stopę" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Raniona dziewczynka została przewieziona do szpitala.

"Matka dziewczynki oraz dziadek, właściciel broni byli trzeźwi. Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna posiada pozwolenie na dwie jednostki broni" - dodano.

Starsza sierżant Agata Stefaniak z policji w Szczytnie przekazała, że dziadek dziecka tego dnia wrócił z polowania.

Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora.