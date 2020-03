Dworczyk: szacujemy, że liczba osób poddanych kwarantannie może dojść do stu tysięcy

Będziemy mieli bardzo znaczący wzrost osób liczby poddanych kwarantannie, wczoraj to było nieco ponad 2 tysiące, a szacujemy, że ich liczba dojdzie do kilkudziesięciu, nawet stu tysięcy - ocenił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Chęć powrotu do kraju zadeklarowało 12 tys. osób - dodał. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę PLL LOT. Według Dworczyka pierwsze samoloty mają wylecieć dziś do USA i Londynu.