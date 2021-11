Dwoje ludzi biegło pasem awaryjnym autostrady. "To był trucht, sport"

- Ku naszemu zdziwieniu na pasie awaryjnym wyłoniło się dwóch biegaczy. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją. Nie było żadnych przesłanek, żeby przypuszczać, że byli to ludzie, którzy na przykład szukali pomocy do uszkodzonego pojazdu - relacjonował pan Jakub. Jak wytłumaczył, na trasie nie ominął żadnego samochodu stojącego na pasie awaryjnym.

Reporter 24 zwrócił uwagę na strój biegnących i sposób, w jaki się poruszali. Ich zachowanie wskazywało na to, że to ludzie uprawiający sport. - Te osoby miały na sobie charakterystyczny strój do biegania a na głowach specjalne opaski ocieplające. Poza tym ich bieg nie wskazywał, że byli to ludzie uciekający, czy tacy, których dotknęła sytuacja losowa. To był trucht, sport - ocenił pan Jakub.