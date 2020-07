Sąd dyscyplinarny nie zgodził się na umorzenie sprawy sędziego Żurka

Sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach nie uwzględnił wniosku obrony o umorzenie postępowania krakowskiego sędziego Waldemara Żurka obwinionego o to, że nie podjął pracy w wydziale, do którego go przeniesiono. Nie zgodził się także na przekazanie tej sprawy do Sądu Najwyższego.