Dwie Polki przyleciały do kraju z Wuhanu. "Nie notują żadnych oznak chorobowych", ale trafiły do szpitala

Dwie Polki z chińskiego Wuhanu, gdzie panuje epidemia koronawirusa, przyleciały w piątek po południu do Warszawy samolotem wojskowym - poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Prosto z lotniska kobiety zostały przewiezione do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Poinformował, że dwie Polki "samolotem wyczarterowanym przez francuski rząd dotarły do Paryża, skąd zostały odebrane przez nasz samolot wojskowy i przewiezione na Lotnisko Chopina" w Warszawie. Podał, że przez cały czas lotu z Paryża do Polski znajdowały się pod opieką służb medycznych. Na pokładzie samolotu byli obecni ratownik i lekarz. - Panie czują się dobrze, nie notują żadnych oznak chorobowych. Prosto z lotniska zostały przewiezione transportem medycznym do szpitala zakaźnego w Warszawie - poinformował Andrusiewicz.