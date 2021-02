"Dwie osoby na 15, z którymi rozmawialiśmy, zostały wyrzucone na ulicę w czasie przygotowań do matury"

70 procent nastolatków LGBT ma myśli samobójcz, są ofiarami przemocy w szkołach, w internecie, a nawet we własnych domach. Dla wszystkich osób o innej tożsamości psychoseksualnej powstają w Polsce miejsca schronienia. W Warszawie całodobowy hostel interwencyjny. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Osoby LGBT są ofiarami przemocy nie tylko na ulicy, ale zdarza się, że na ulice trafiają. Zdarza się, że nastolatkowie doświadczają przemocy także ze strony własnych rodziców. Dominik o bezdomność się nie otarł, ale jego znajomi już tak. – Dwie osoby na 15, z którymi rozmawialiśmy, osoby w młodym wieku, zostały wyrzucone na ulicę, kiedy przygotowywały się do matury – mówi Dominik Kuc.

Połowa nastolatków LGBT ma objawy depresji. Sytuacja jest alarmująca, dlatego warszawski ratusz ogłosił konkurs na prowadzenie interwencyjnego hostelu dla osób o innej tożsamości psychoseksualnej. To jeden z postulatów Warszawskiej Deklaracji LGBT+, podpisanej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. – Nareszcie. Dwa lata czekaliśmy, żeby porozmawiać z ratuszem o konkretnych rozwiązaniach – zwraca uwagę Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Pomoc doraźna

W hostelu będzie mogło przebywać maksymalnie 10 osób. Adres ze względów bezpieczeństwa pozostanie anonimowy - tak jak w przypadku podobnych miejsc dla innych grup, na przykład samotnych matek. - Każda osoba, która znajdzie się w takim miejscu, będzie mogła tam mieszkać do trzech miesięcy. Jest to system wychodzenia z bezdomności, pomoc doraźna interwencyjna w sytuacjach najbardziej skrajnych – wyjaśnia wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

W hostelu potrzebujący znajdą nie tylko dach nad głową, ale też pomoc psychologiczną. Projekt zaplanowany jest na razie na trzy lata i miasto przeznaczy na niego ponad pół miliona złotych. - Były osoby, które trafiały do nas w klapkach z tylko jedną siatką z rzeczami – mówi Marta Radziszewska ze Stowarzyszenia Lambda.

To z powodu braku pieniędzy stowarzyszenie musiało w kilka lat temu podobny hostel zamknąć. Przez półtora roku pomogło 70 osobom - najczęściej młodym, uciekającym przed przemocą domową. - To było izolowanie, zamykanie w pomieszczeniach na dłuższy czas, ale też było tak, że osoby były z małych miejscowości, gdzie kiedy ktoś się dowiedział, że ta osoba jest nieheteronormatywna, to zaczynały się wyzwiska, pogróżki, plucie – dodaje Marta Radziszewska.