Dwie nastolatki utonęły w zbiorniku retencyjnym

Trwają poszukiwania nastoletniego Brytyjczyka Jaya Slatera, który zaginął w górzystym regionie Teneryfy. Jego matka przekazała, że to były jego pierwsze zagraniczne wakacje z przyjaciółmi. "Zachęcałam go do wyjazdu i mówiłam: Będziesz się świetnie bawił" - wspominała.​​ Lokalna dziennikarka podkreślała, że czwartek "to kluczowy dzień".