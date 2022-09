Dwie nagrody Złotego Kopernika dla Michała Przedlackiego. Reporter "Superwizjera" wystawił statuetkę na aukcję charytatywną

Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera", otrzymał dwie główne nagrody na Festiwalu Filmów Przeciw Wojnie za materiał "Pierwsza linia Frontu. Ucieczka z Irpienia". Jedną ze statuetek wystawił na aukcję charytatywną. - Chcemy wykorzystać tę nagrodę na pomoc Ukrainie - powiedział w TVN24.

Michał Przedlacki dostał nagrody Złotego Kopernika w dwóch kategoriach: najlepszy film dokumentalny i najlepszy film dokumentalny z Ukrainy. W imieniu Przedlackiego, który realizuje kolejne reportaże w Ukrainie, nagrody odebrał redaktor naczelny "Superwizjera" Jarosław Jabrzyk.

- Nie ma go tutaj, bo jest w Kupiańsku, przy rzece, która jest pomiędzy frontem rosyjskim a ukraińskim. Siła oddziaływania tego, co Michał robi na Ukrainie, to coś wyjątkowego. W jego imieniu bardzo dziękuję. Nie schodzimy z frontu - powiedział.

Fragment reportażu Michała Przedlackiego "Ucieczka z Irpienia" "Superwizjer" TVN

Przedlacki: chcemy wykorzystać tę nagrodę na pomoc Ukrainie

O nagrodzie Przedlacki mówił w sobotnim poranku w TVN24. Jak podkreślał, "to praca wspólna całego zespołu 'Superwizjera'". - Myślę, że wszystkie filmy, które zostały pokazane na festiwalu, zasługują na uznanie, bo wybrano je - z tego, co wiem - z prawie 800 zgłoszeń. Jest to dla nas dobra informacja, cieszymy się, że ta tematyka jest zauważana - powiedział.

Michał Przedlacki poinformował również, że jedną z "przepięknych" statuetek wystawia na aukcji charytatywnej. - Chcemy wykorzystać tę nagrodę na pomoc Ukrainie. Jeżeli ktoś się angażuje nadal we wsparcie Ukrainy, a z drugiej strony chciałby zatrzymać na zawsze symbol tego, co pokazujemy, jak wygląda opór i praca na rzecz drugiego człowieka, bo o tym jest między innymi reportaż z Irpienia, to zapraszam do siebie na Facebooka - mówił.

Poniżej zamieszczamy link do aukcji, która trwa do niedzieli 25 września do 18.45.

Przedlacki mówił, że "te nagrody cieszą, bo one pozwalają przypominać tematykę ukraińską". - Realizujemy reportaże dla widzów w Polsce i poza krajem, bo z tego, co mi wiadomo, reportaż z Irpienia poszedł w emisjach telewizyjnych w ramach naszej sieci Discovery blisko 500 razy. Robimy to po to, by widzowie na świecie w miarę aktualnie mogli widzieć na własne oczy z pierwszej linii, jak wygląda wojna, jaka jest jej cena i kto ją płaci - podkreślił.

Kilkaset filmów z całego świata

Tegoroczna edycja festiwalu to - jak wskazują organizatorzy - "filmowy protest przeciw wojnie, ale i wszelkiej przemocy". W czasie dwudniowego wydarzenia pokazano 35 krótkich filmów poświęconych tematyce wojnie szeroko rozumianej, jak wojnom, które "społeczności toczą między sobą w warunkach pokoju" - informują organizatorzy.

Obrazy wybrano spośród kilkuset nadesłanych z całego świata.

Michał Przedlacki TVN24

Autor:red.

Źródło: TVN24