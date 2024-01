Jak głosowaliby dziś Polacy? Dwa najnowsze sondaże partyjne

Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski to PiS wygrałoby dziś wybory, ale przewaga partii Jarosława Kaczyńskiego nad KO jest minimalna. Z kolei z sondażu CBOS wynika, że najwyższym poparciem w drugiej połowie stycznia cieszy się Koalicja Obywatelska.

Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, opublikowanego we wtorek, gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 28,3 proc. ankietowanych (niemal tyle samo co w poprzednim badaniu z połowy stycznia).

Koalicja Obywatelska depcze PiS-owi po piętach. Jak wynika z sondażu, na partię Donalda Tuska głos zadeklarowało 28,2 proc. badanych (wzrost o 0,7 pkt. proc.).

Ostatnie miejsce na podium według United Surveys zajęłaby Trzecia Droga z wynikiem 18,9 proc. Sojusz Polski 2050 i PSL odnotował wzrost o 2 pkt. proc.

Według badania do Sejmu dostałyby się także Lewica z wynikiem 9,6 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.) oraz Konfederacja, która cieszy się poparciem na poziomie 7,6 proc. (wzrost o 0,8 pkt. proc.). 1 proc. badanych chciałoby zagłosować na inną partię, a 6,4 proc. nie jest jeszcze zdecydowanych, na kogo oddałoby głos.

CBOS: Koalicja Obywatelska wysuwa się na prowadzenie

CBOS opublikowało wyniki swojego najnowszego sondażu partyjnego w poniedziałek.

Na temat swoich sympatii partyjnych dla CBOS wypowiedziało się 79 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę. To o 1 punkt procentowy mniej niż w pierwszej połowie stycznia i 2 punkty procentowe mniej niż w grudniu zeszłego roku.

W końcu stycznia na czele rankingu popularności partii politycznych znalazła się Koalicja Obywatelska popierana przez 29 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. PiS znalazł się na drugim miejscu i obecnie może liczyć na głosy niespełna jednej czwartej respondentów chcących wziąć udział w wyborach (24 proc).

W porównaniu z sondażem z pierwszej połowy stycznia poparcie dla PiS obniżyło się o 5 punktów procentowych, zaś – zestawiając z wynikiem z grudnia – o 6 punktów. Z kolei notowania KO w odniesieniu do grudnia poprawiły się o 4 punkty procentowe, a w ciągu ostatnich tygodni ten wynik się nie zmienił. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga, na którą chce oddać swój głos 14 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. W porównaniu z pierwszą połową stycznia ugrupowanie to zyskało 4 punkty procentowe, lekko przekraczając również swój grudniowy wynik.

Członkowie rządu w Sejmie PAP/Marcin Obara

CBOS: Konfederacja i Lewica poza podium

Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja WiN z poparciem na poziomie 11 proc. (plus 1 punkt procentowy). Jak napisano w komunikacie CBOS, "w ciągu ostatnich dwóch miesięcy notowania tego ugrupowania znalazły się na lekko rysującej się linii wznoszącej".

Ostatnie miejsce wśród ugrupowań mających swoich przedstawicieli w parlamencie zajęła Lewica, mająca wśród zdeklarowanych wyborców 9 proc. sympatyków. W porównaniu z pierwszą połową stycznia Lewica poprawiła swoje notowania o 2 punkty procentowe, osiągając tym samym wynik z grudnia.

Co dwudziesty z zdeklarowanych uczestników głosowania (5 proc., w stosunku do poprzedniego pomiaru wzrost o 1 punkt procentowy) oddałby głos na jakieś inne ugrupowanie niż te, które obecnie wchodzą w skład parlamentu. Mniej wyborców niż w pierwszej połowie stycznia, bo co jedenasty z ankietowanych wybierających się na wybory (9 proc., spadek o 3 punkty procentowe), nie potrafi powiedzieć, na którą z partii lub z ugrupowań by głosował.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 22 do 26 stycznia 2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Autor:momo/adso,kg

Źródło: PAP, Wirtualna Polska