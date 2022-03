Dwa miliony uchodźców z Ukrainy przybyło do Polski. Najnowsze dane Straży Granicznej

Liczba uchodźców z Ukrainy przekroczyła dwa miliony, to głównie kobiety z dziećmi - poinformowała w piątkowym porannym komunikacie polska Straż Graniczna. Miasta próbują usystematyzować pomoc dla nich. – Nie może to być tylko spontaniczna pomoc – podkreślają samorządowcy.

"Dzisiaj tj. 18.03, o godz. 09.00 liczba uchodźców z Ukrainy przekroczyła 2 mln. To głównie kobiety z dziećmi. #FunkcjonariuszeSG są pierwszymi Polakami niosącymi im pomoc po przekroczeniu granicy. Często zwykłe słowa wsparcia znaczą najwięcej" - napisała na Twitterze Straż Graniczna.

Wcześniej SG poinformowała, że w czwartek funkcjonariusze odprawili 52,5 tysięcy osób, a w piątek do godziny 7 było to 7,1 tysiąca. Jak podano, w przeciwnym kierunku, czyli z Polski do Ukrainy, od 24 lutego odprawiono 227 tysięcy osób.