Prezydent o "polityce edukacyjnej" w państwowych mediach. "Pokazał środkowy palec pacjentom onkologicznym"

Prezydent "udowodnił, że polecenia z Nowogrodzkiej są ważniejsze niż cierpienie milionów osób"

Szef PO dodał też, że Andrzej Duda miał szansę spotkać się z osobami najbardziej potrzebującymi, z pacjentami. - Z ludźmi, którzy co dzień cierpią na skutek niedoboru finansowego polskiej służby zdrowia. Tymczasem Andrzej Duda wybrał telewizję publiczną, a wybrał tak naprawdę swoją własną kampanię wyborczą. Wybrał przemysł pogardy, który doprowadził w Polsce do wielu tragedii - przekonywał lider Platformy.

Budka: to był dzień szansy dla prezydenta, by stanąć po stronie ludzi cierpiących

Kosiniak-Kamysz: zawetowałbym ustawę i te dwa miliardy przekazałbym na leczenie

"Ta decyzja mnie głęboko zasmuciła"

"Okazał się prezydentem, który ma za nic zdrowie Polaków"

Prezydent "bardzo wyraźnie mówił o pewnych wyzwaniach"

- Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie (prezydent - red.) bardzo wyraźnie mówił o pewnych wyzwaniach, które są do podjęcia. Z jednej strony mówił o tym, że w ramach tych działań, które będą już podejmowane po podpisaniu ustawy, wiemy, że to jest kompetencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji co do podziału tych środków. A z drugiej strony uspokajał opinię publiczną mówiąc o tym, że są środki dzisiaj zarezerwowane na walkę z koronawirusem, mówił także o tym, że będzie uruchomiony fundusz zdrowia, dodatkowa pula środków, która na problemy zdrowotne będzie skierowana - mówił Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.