Minęły dwa lata od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Swoimi wspomnieniami i refleksjami podzielili się na antenie TVN24 ukraińscy dziennikarze, którzy na co dzień relacjonują wydarzenia ze swojego kraju. - Wczoraj odbył się pogrzeb mojego kolegi i po tych dwóch latach czuję, że ta wojna jest coraz bliżej. (...) Teraz ta wojna to imiona i nazwiska znajomych - powiedział Ołeh Biłecki. - Pamiętajmy o tych sukcesach, bo jak o nich zapomnimy, to stracimy nadzieję i wiarę w to, że świat nas może zaskoczyć, że ukraińskie wojsko może nas zaskoczyć - przekonywała Alina Makarczuk.

Biłecki: czuję, że wojna jest coraz bliżej

- Wczoraj odbył się pogrzeb mojego kolegi i po tych dwóch latach czuję, że ta wojna jest coraz bliżej. Na początku to było niebezpieczeństwo (związane - red.) z wybuchami, które ciągle słyszałem, na przykład w Browarach pod Kijowem, a teraz ta wojna to imiona i nazwiska znajomych - powiedział ukraiński dziennikarz.

Swoim wspomnieniem z pierwszego dnia wojny podzieliła się też Alina Makarczuk. - Dla mnie ten dzień (24 lutego 2022 roku - red.) trwa do dziś, już 24 miesiące. Pamiętam, że nie mogłam wtedy zasnąć, bo czułam, że jak zasnę, to zacznie się wojna. Tak się właśnie stało. Pracowałam wtedy w radiu, w Polsce mieszkałam już od prawie 10 lat. O 3.30 w nocy obudziła mnie szefowa z informacją, że zaczęła się wojna i żebym przyjechała do pracy. Zadzwoniłam do rodziców. Mama spała i mi nie uwierzyła, (...) a mój tata już wtedy nie spał, oglądał telewizję, tylko że w ukraińskiej telewizji nie było o tym informacji aż do orędzia prezydenta Zełenskiego - mówiła.