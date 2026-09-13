Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty po Faktach

Generał Roman Polko po atakach blisko granicy. Wskazał, co teraz powinna zrobić Polska

|
Fakty po Faktach
Drony uderzyły obok polskiej granicy. Generał Roman Polko: to, że jest narada, to nic nie wnosi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Były dowódca Jednostki Wojskowej GROM gen. Roman Polko przekonywał w "Faktach po Faktach" TVN24, że polscy żołnierze potrzebują nowych regulacji. Wskazał, że nie powinno być nakazywane rozpoznanie wzrokowe celu przed jego zestrzeleniem. Skrytykował też organizowanie spotkań w czasie zagrożenia.

W niedzielę rano Rosjanie zaatakowali dronami cele w Ukrainie tuż przy granicy z Polską. Uderzono w stację benzynową, a także w pociąg towarowy stojący na bocznicy - taką informację polskie służby podały na popołudniowej odprawie z udziałem premiera Donalda Tuska.

- To, że jest narada, spotkanie, to tak naprawdę nic nie wnosi, żadnej wartości - skomentował w "Faktach po Faktach" TVN24 były dowódca Jednostki Wojskowej GROM gen. Roman Polko. Tłumaczył, że jako dowódca, kiedy coś się działo, pozwalał swoim podwładnym działać, zamiast zwoływać ich na spotkanie.

Gen. Polko o wojsku: niech ma pewność

W ocenie generała Polko potrzebne są zmiany w informowaniu ludności cywilnej. - Po pierwsze, jeżeli jest sygnał alarmowy, no to niech za tym idą konkretne komunikaty, jakie to jest zagrożenie - wskazał.

Jako drugą rzecz do poprawy wymienił regulacje wojskowe. - Jeżeli wojsko ma działać skutecznie, to niech wojsko ma pewność, że przestrzeń powietrzna jest zamknięta i powinno mieć jednak zgody czy takie regulacje, żeby systemy, którymi już dysponuje, rozpoznania czy zwalczania, nie nakazywały im śledzenia tego celu, rozpoznania wzrokowego i dopiero później niszczenia - ocenił wojskowy.

Według gen. Polko taką zmianę regulacji wymusza postęp technologiczny - jako przykład podał drony z napędem odrzutowym, które są znacznie szybsze od tradycyjnych.

Nowe drony problemem także dla Ukrainy

Drugi gość programu, ekspert ds. wojskowości Mariusz Cielma, zgodził się, że Rosja dokonała dużego postępu technologicznego.

- Nawet powiem więcej. Trochę Ukraina przespała ten moment, bo ma nie tylko problem z pociskami balistycznymi, czyli szuka wszędzie, gdzie może, rakiet do Patriota, ale te na przykład drony przychwytujące, które dotychczas stosowała, stają się po prostu nieefektywne z powodu prędkości dronów odrzutowych - skomentował. 

Mariusz Cielma mówił ponadto, że Polska nie jest w stanie mieć wystarczająco dużej liczby myśliwców na dyżurach bojowych, zatem konieczne jest wsparcie sojuszników. Dodał, że potrzebna jest też umowa z Ukrainą, która pozwałaby zestrzeliwać wrogie cele także nad ich terytorium.

- Skoro Putin jest agresywny, my też musimy być bardziej agresywni w obronie. Czyli trochę jednak wysunąć naszą rubież obrony - przekonywał ekspert.

Integracja z systemami ukraińskimi

Zdaniem gen. Polko należy ulepszyć komunikację z Ukraińcami w sytuacjach bojowych. Mówił, że raz się zdarzyło, że myśliwiec operujący nad Polską "o mało nie strącił ukraińskiego MiG-a".

- Krótko mówiąc, komunikacja, integracja z systemami ukraińskimi, obserwacja tego, co się dzieje, być może wypożyczenie pewnych systemów z tych krajów NATO, które nie są krajami frontowymi - wymieniał swoje zalecenia wojskowy.

Były dowódca podkreślił, że już teraz musimy stosować rozwiązania, które są w Ukrainie walczącej. - Bo w przeciwnym wypadku taki masowy atak, jeżeli by nastąpił na terytorium Polski, może spowodować ogromny chaos i ogromną dezorganizację i przerażenie - wskazał.

Jak opisał generał, informacje powinny być przekazywane między służbami w czasie rzeczywistym, a także analizowane przez sztuczną inteligencję.

OGLĄDAJ: Michał Kobosko, Andrzej Halicki, Mykoła Kniażycki, gen. Roman Polko, Mariusz Cielma
Fakty po Faktach
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
obronnośćDronyAtaki dronówbezpieczeństwoUkrainaRosjaWojna w UkrainieRoman Polko
Czytaj także:
Zverev
Został mu set do tytułu. Nowy Jork czeka na króla
RELACJA
Sobotnia erupcja wulkanu Kilauea na Hawajach
Malownicza erupcja wulkanu. Towarzyszy jej coś jeszcze
METEO
Łoś na Dworcu Centralnym
Utrudnienia na kolei. "Wtargnięcie dzikiej zwierzyny"
Polska
imageTitle
Konstelacja gwiazd w finale US Open
EUROSPORT
imageTitle
Spóźnialski reprezentant Polski. Kara była dotkliwa
EUROSPORT
Bojownicy Huti
"Rażące naruszenie międzynarodowego prawa". Huti przyznali się do ataku
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Wysokie fale wywróciły prom. Ofiary śmiertelne, ponad setka zaginionych
METEO
imageTitle
Haaland katem. Osłabiony Manchester City zdobył Old Trafford
Najnowsze
imageTitle
Czekali na to 12 lat. Hiszpan znów królem Vuelty
EUROSPORT
imageTitle
W Łodzi persona non grata, w Warszawie uratował skórę Widzewowi
EUROSPORT
Boris Johnson
Boris Johnson i inni dygnitarze niemal ewakuowani z pociągu
Świat
lemanski
Spacerek siatkarzy. Polacy w mistrzowskiej formie
EUROSPORT
Żmija z gatunku Pseudocerastes urarachnoides - na pierwszym planie widać charakterystyczny "pajęczy" ogon
Wąż z "pająkiem" na ogonie trafił na celownik naukowców
METEO
barca
Grad goli. Barcelona nadal perfekcyjna
EUROSPORT
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Tusk: eskalacja jest faktem. Służby podały, co zostało trafione
Polska
imageTitle
Postawiła na biel, zachwyciła jak na korcie
EUROSPORT
Ratownik górski niedaleko Batyżowieckiej Próby
Spadł z kilku metrów, nie dawał oznak życia. Polak zginął w Tatrach
METEO
imageTitle
Potężna przewaga nowej liderki WTA. Świątek coraz niżej w rankingu
EUROSPORT
Radosław Sikorski
"Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem"
Świat
Donald Trump
Trump do Ukraińców: musicie przestać niszczyć zasoby diesla w Rosji
BIZNES
Jeden z akademików Uniwersytetu Gdańskiego
Nowe lokale dla studentów. Inwestycja w akademiki przekroczy pół miliarda złotych
BIZNES
Palił się budynek komendy PSP
Pożar komendy straży pożarnej. Wybiegli z budynku i zaczęli gasić
Kujawsko-Pomorskie
1 godz 30 min
Nawrocki
Rosyjskie ataki przy granicy. Co robi Karol Nawrocki? "12 wpisów o dożynkach"
W kuluarach
imageTitle
Znów złamała szczękę. "Takich wypadków nie chcemy oglądać nigdy"
EUROSPORT
1 godz 6 min
pc
Dziura w ziemi jako dom, kilka kartofli na cały dzień. Tak wyglądała bieda w II RP
Sekcja Archeo
Karol Nawrocki
Prezydent "na bieżąco informowany"
Polska
Jesteśmy 70 kilometrów od granicy z Ukrainą
Panika, nie wiedzieli, co mają robić. Mieszkańcy o ciężkim poranku w Świdniku
Lublin
Pożar na chorwackiej wyspie Brac
Pożar w Chorwacji. "Straszliwa fala płomieni" i ewakuacje
METEO
pap_20220427_0TP
Zamknęli lotnisko przez "niezidentyfikowane obiekty". Samolot zawrócił do Warszawy
WARSZAWA
Jednoślad nie miał tablicy rejestracyjnej
15-latek bez uprawnień do jazdy na motocyklu bez tablicy rejestracyjnej. Apel policji
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica