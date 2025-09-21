Dron wabik w Lubelskiem, szczątki w dwóch miejscach na Mazowszu

Policja o znalezieniu drona w Sulmicach w Lubelskiem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przed godziną 12 w niedzielę pojawił się komunikat policji z województwa lubelskiego. "Dziś około godziny 10.00 w miejscowości Sulmice, gmina Skierbieszów w powiecie zamojskim, grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt przypominający dron. Teren leśny, odległość około 1500 metrów od zabudowań" - poinformowano.

Na miejscu pojawiła się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu.

Dziś około godz. 10.00 w m. Sulmice gm. Skierbieszów pow. zamojski, grzybiarz ujawnił leżacy na ziemi obiekt przypominający dron. Teren leśny, odległość ok 1500 metrów od zabudowań.

Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce odnalezienia obiektu. Powiadomione zostały inne… — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) September 21, 2025 Rozwiń

Niedługo później rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie major Damian Stanula poinformował, że odnaleziony obiekt "to dron typu Gerbera, czyli ten tak zwany wabik".

Dodał, że po zakończeniu prac na miejscu znalezienia bezzałogowca, sprawa zostanie przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Dwa znaleziska na Mazowszu

Wcześniej w niedzielę mazowiecka policja informowała, że około godziny 9 w Wodynie (powiat siedlecki, województwo mazowieckie) grzybiarze odkryli części przypominające drona.

"W lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach" - brzmiał komunikat wydany po godzinie 11.

Dziś około godz. 9 w m. Wodynie w pow. siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby,… — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) September 21, 2025 Rozwiń

Chwilę później opublikowano informację o kolejnym odkryciu szczątków obiektu, tym razem w powiecie białobrzeskim.

"Dziś po godzinie 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Odległość do najbliższych zabudowań w miejscowości Biała Góra to około 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia" - przekazała policja.

Dodano, że w związku ze zdarzeniem powiadomiono między innymi Żandarmerię Wojskową oraz prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu.

Dziś po godz. 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Odległość do najbliższych zabudowań w m. Biała Góra to ok. 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione… — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) September 21, 2025 Rozwiń Szczątki przypominające drona w powiecie białobrzeskim Źródło: X

Znaleziono szczątki przypominające drona w powiecie białobrzeskim Źródło: Google Earth

Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności

"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, prowadzą czynności na miejscach ujawnienia 3 niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w okolicach: Stromca, pow. białobrzeski, Wodynia, pow. siedlecki oraz Sulmic, koło Zamościa" - poinformowała z kolei po godzinie 12 żandarmeria.

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, prowadzą czynności na miejscach ujawnienia 3 niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w okolicacach: Stromca, pow. białobrzeski, Wodynia, pow. siedlecki oraz Sulmic, koło Zamościa. pic.twitter.com/EgdAtEIvU4 — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) September 21, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD