Polska

Dron wabik w Lubelskiem, szczątki w dwóch miejscach na Mazowszu

21 1330 napieraj para-0001
Policja o znalezieniu drona w Sulmicach w Lubelskiem
Źródło: TVN24
Obiekt odnaleziony w niedzielę w Sulmicach w Lubelskiem to dron typu Gerbera, czyli tak zwany wabik - przekazała Żandarmeria Wojskowa. Rano mazowiecka policja poinformowała też o odnalezieniu szczątków przypominających drona na terenie dwóch powiatów w województwie mazowieckim.

Przed godziną 12 w niedzielę pojawił się komunikat policji z województwa lubelskiego. "Dziś około godziny 10.00 w miejscowości Sulmice, gmina Skierbieszów w powiecie zamojskim, grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt przypominający dron. Teren leśny, odległość około 1500 metrów od zabudowań" - poinformowano.

Na miejscu pojawiła się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu.

Niedługo później rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie major Damian Stanula poinformował, że odnaleziony obiekt "to dron typu Gerbera, czyli ten tak zwany wabik".

Dodał, że po zakończeniu prac na miejscu znalezienia bezzałogowca, sprawa zostanie przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Dwa znaleziska na Mazowszu

Wcześniej w niedzielę mazowiecka policja informowała, że około godziny 9 w Wodynie (powiat siedlecki, województwo mazowieckie) grzybiarze odkryli części przypominające drona.

"W lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach" - brzmiał komunikat wydany po godzinie 11.

Chwilę później opublikowano informację o kolejnym odkryciu szczątków obiektu, tym razem w powiecie białobrzeskim.

"Dziś po godzinie 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Odległość do najbliższych zabudowań w miejscowości Biała Góra to około 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia" - przekazała policja.

Dodano, że w związku ze zdarzeniem powiadomiono między innymi Żandarmerię Wojskową oraz prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu.

bialobrzeski
Znaleziono szczątki przypominające drona w powiecie białobrzeskim
Źródło: Google Earth

Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności

"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, prowadzą czynności na miejscach ujawnienia 3 niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w okolicach: Stromca, pow. białobrzeski, Wodynia, pow. siedlecki oraz Sulmic, koło Zamościa" - poinformowała z kolei po godzinie 12 żandarmeria.

Autorka/Autor: os, akr/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

PolicjaMazowieckieLubelskieWojewództwo lubelskie
