Dron Bayraktar od Polski dla Ukrainy "wyprodukowany i gotowy do wysyłki". Został nazwany "Marik"

Nasz Bayraktar dla Ukrainy został wyprodukowany. Jest już zapakowany i gotowy do wysyłki - przekazał w poniedziałek Sławomir Sierakowski, publicysta, który zorganizował polską zbiórkę środków na zakup tureckiego drona. Dodał, że został nazwany "Marik". "Bo tak mówią mieszkańcy na Mariupol, do którego zamierzają wrócić po odbiciu go" - napisał.