Zbiórka zakończona. Bayraktar za darmo, więc pieniądze na pomoc humanitarną

Zbiórka na zakup tureckiego drona Bayraktar dla ukraińskiego wojska zakończona. Chociaż wpłaty darczyńców przekroczyły konieczną do zebrania kwotę już na początku minionego tygodnia, to nadwyżka ma zostać przekazana na pomoc humanitarną dla ukraińskiego społeczeństwa.

To on rozpoczął zbiórkę pieniędzy na zakup drona Bayraktar dla ukraińskiej armii. W minionym tygodniu wpłaty darczyńców przekroczyły 22,5 miliona złotych, czyli kwotę potrzebną do zakupu broni. Akcja trwała jeszcze do niedzieli.