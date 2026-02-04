Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dreszcze to pierwsza reakcja organizmu na mróz. Jak uniknąć hipotermii?

0302N383XR PIS DNZ MIKOLAJEWSKA HIPOTERMIA-0005
Dreszcze to pierwsza reakcja organizmu na mróz. Jak uniknąć hipotermii?
Źródło: TVN24
Przy tak niskich temperaturach musimy szczególnie uważać wychodząc na zewnątrz, bo ciało wychładza się bardzo szybko. Widać to na kamerach termowizyjnych. Trzeba wiedzieć, jak się zabezpieczyć, na co uważać, czego unikać. Odmrożenia to tylko jedna z konsekwencji. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Aktualnie czytasz: Dreszcze to pierwsza reakcja organizmu na mróz. Jak uniknąć hipotermii?
OGLĄDAJ: Polska i świat
pc

Polska i świat

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Autorka/Autor: Maria Mikołajewska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Polska i ŚwiatOchrona zdrowiaMróz
Czytaj także:
koszmarne lalki shutterstock_2429330879
Asia zobaczyła w sieci "swoje" nagie zdjęcie. "Latasz po całym necie już"
Klaudia Ziółkowska, Justyna Suchecka
Utajnione zdjęcia z akt Epsteina
Polskie wątki afery Epsteina, szpieg w MON, trzęsienie ziemi w SOP
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg, lekki śnieg
W części kraju sypnie śniegiem
METEO
imageTitle
Pogromcy Realu nastraszyli Barcelonę. Rekordowa seria Yamala
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowy dżoker zapewnił trzy punkty. Piast uciekł ze strefy spadkowej
EUROSPORT
imageTitle
14 lat i jest. W Ostrawie padł rekord Polski
EUROSPORT
Wywożenie odpadów w Poznaniu
"Jakbym mógł, jeździłbym od rana do wieczora". Chociaż na dworze mróz, oni nie narzekają
Fakty
imageTitle
Barcelona pokonała Albacete w ćwierćfinale Pucharu Króla
Najnowsze
Okno życia Ostrzeszów
Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Trafił do szpitala
Poznań
shutterstock_1539445880_1
Koniec shutdownu w USA
BIZNES
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
W egzotycznym kraju padł rekord zimna
METEO
Kropka nad i - Marcin Kierwiński
Kierwiński: na miejscu ludzi prezydenta w takie tematy bym nie wchodził
Polska
Nestle hq
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie
BIZNES
shutterstock_2399512237 (1)_1
Koniec awarii w Alior Banku. "Wszystkie systemy działają już poprawnie"
BIZNES
Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Co po zimie? Zapowiada się pierwszy taki rok od lat
METEO
pc
Rosyjski ślad w aktach Epsteina. "To jest totalnie, niestety, możliwe"
Polska
"Tak działa system". Co łączy Jeffreya Epsteina i burmistrza Nowego Jorku
FAŁSZ"Tak działa system". Co łączy Jeffreya Epsteina i burmistrza Nowego Jorku
Jakub Zulczyk
Zima sparaliżowała lotnisko w Niemczech
Śnieżyca sparaliżowała europejskie lotnisko
METEO
imageTitle
Historyczny sukces Polki. Pierwsza taka mistrzyni świata
EUROSPORT
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Cena złota odbiła po największym spadku od dekad
BIZNES
Śmigłowiec Mi-14 PŁ/R z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
Akcja ratownicza na Bałtyku. Pomógł wojskowy śmigłowiec
Polska
GettyImages-587969572
Polskie ślady w mailach Jeffreya Epsteina
Monika Winiarska, Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Minionki jednak jadą na igrzyska. Zwrot w głośnej sprawie
EUROSPORT
Śnieg noc
Nocna wędrówka strefy opadów
METEO
Ministerstwo Finansów
Resort chce nowego podatku. Podano stawkę
BIZNES
USS Abraham Lincoln
Irański dron zestrzelony przez USA. W pobliżu lotniskowca
Świat
imageTitle
Ruszyło go sumienie. Złodziej zadzwonił do Norwegów
Najnowsze
Piotr Schab
Schab na konwencji Brauna. Jest ruch ministra sprawiedliwości
Polska
Media antyspołecznościowe
"Będziemy chronić nieletnich". Rząd wprowadza nowy zakaz
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica