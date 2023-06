Z kombinezonami polarnymi i piłą do lodu na pokładzie. Dreamliner LOT przeleciał po raz pierwszy trasą polarną

Pierwszy Dreamliner linii lotniczej LOT przeleciał trasą polarną. Maszyna leciała z Tokio do Warszawy. Czas lotu, dzięki wybranej trasie, skrócił się o około 1,5 godziny. To powrót LOT-u na trasę polarną - jej maszyny, czterosilnikowe radzieckie Iły, latały już nią w latach 80.

Przy wyborze tej trasy, czas lotu z Tokio do Warszawy ulega skróceniu o około 1,5 godziny, co przekłada się na znacznie mniejsze zużycie paliwa oraz możliwość zabrania większej ilości frachtu. "Rozszerzenie certyfikatu otwiera również możliwość uruchomienia nowych, wcześniej niedostępnych połączeń - np. bezpośrednich rejsów do Honolulu na Hawajach" - poinformował rzecznik prasowy LOT Krzysztof Moczulski.