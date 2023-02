Dreamliner lecący z Warszawy do Zanzibaru zawrócony z powodu usterki

czytaj dalej

Po ponad dziewięciu miesiącach wznowiona została akcja ratownicza, której celem jest dotarcie do siedmiu górników i ratowników górniczych, zaginionych pod ziemią po ubiegłorocznej katastrofie w kopalni Pniówek oraz wydostanie ich ciał na powierzchnię. Jak poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa, pierwszy etap akcji został zakończony. Aby odnaleźć zaginionych, trzeba będzie wydrążyć nowy, ok. 350-metrowy chodnik. Może to potrwać od czterech do sześciu miesięcy.