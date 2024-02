Ruszają ćwiczenia DRAGON-24. Możliwe utrudnienia w ruchu i kolumny wojskowe na drogach

Policja o ewentualnych utrudnieniach w ruchu

Ćwiczenia Dragon-24

Jak wyjaśniają służby, w NATO-wskich ćwiczeniach pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24) - które odbędą się głównie w Europie Środkowej - weźmie udział ok. 90 000 żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji . "W ramach ćwiczeń sprawdzona zostanie zdolność sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym odparcia ataku potencjalnego adwersarza na państwa NATO" - czytamy.

Dwie fazy ćwiczenia

Szef MON: NATO daje wyraźny sygnał, że jest gotowe do odstraszania i obrony

Wskazywał on, że "od kilku tygodni trwają największe ćwiczenia NATO od 1999 roku, czyli od przystąpienia Polski do Sojuszu". - Te ćwiczenia to STEADFAST DEFENDER 2024. A polska część tych ćwiczeń to DRAGON-24, one rozpoczynają się dzisiaj. To wielkie wyzwanie logistyczne i organizacyjne dla Rzeczpospolitej i Wojska Polskiego - mówił.