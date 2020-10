Grzesiowski o "odpowiedzi środowiska lekarskiego" na jego utratę posady

Niedwuznacznie zasugerowano mi, że to nie moja aktywność akademicka, a ta aktywność związana z pandemią jest tutaj przeszkodą - mówił w "Tak jest" w TVN24 immunolog i ekspert w dziedzinie terapii zakażeń doktor Paweł Grzesiowski, odnosząc się do powodów swojego odejścia z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W czwartek został on powołany na eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19.

"Mamy jedną godność, by mówić to, co się myśli, trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów. Bardzo dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę - napisał. Anna Tomczyk-Czerwińska z CMKP przekazała redakcji tvn24.pl, że ostatnia umowa doktora Grzesiowskiego "zakończyła się z powodu upływu czasu, na jaki była zawarta".

"To zdarzenie dało mi ogromną energię do działania"

Szerzej o powodach pożegnania się z pracą w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Grzesiowski mówił w środę po południu w "Tak jest" w TVN24.

Jak przyznał, jest to dla niego "przykra sytuacja". - To nie była moja podstawowa praca, traktowałem ją przede wszystkim jako realizację moich ambicji dydaktycznych i naukowych. I miałem mieć taką możliwość w dalszym ciągu - tłumaczył.

Doktor Grzesiowski o stracie pracy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego TVN24

- Niestety niedwuznacznie zasugerowano mi, że to nie moja aktywność akademicka, a ta aktywność związana z pandemią jest tutaj przeszkodą - powiedział.

- To zdarzenie dało mi ogromną energię do działania, ponieważ wiem, że wiele osób obserwuje to, co dzieje się w gronie ekspertów. Nasze zdanie nie jest brane pod uwagę mimo słusznych postulatów (...), a osoby, które mówią o tych problemach, stają się przedmiotem zainteresowania - dodał. Ocenił, że "to nie jest właściwe postępowanie".

Doktor Grzesiowski powołany na eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19

Jednocześnie doktor Grzesiowski poinformował, że dziś rano otrzymał powołanie na eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-u.

- To jest odpowiedź środowiska lekarskiego na to, co się wydarzyło - dodał.

"Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja powołał dr. Pawła Grzesiowskiego na eksperta NRL ds. walki z COVID-19" - czytamy w krótkim komunikacie na stronie NRL.

Autor:mjz, kab

Źródło: TVN24