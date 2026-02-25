Dr Materska-Sosnowska: prezydent stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji Źródło: TVN24

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej w niedzielę w TVN24 zwrócił uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość w ciągu trzech miesięcy o 180 stopni zmieniło zdanie w sprawie programu SAFE. W tym kontekście wskazał na słowa byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka z 2025 roku o tym, że "SAFE to szansa na rozwój Sił Zbrojnych RP".

Fundusz SAFE to szansa na rozwój Sił Zbrojnych RP. Nie możemy pozwolić na to, aby te środki zostały zmarnowane lub skierowane do zagranicznego przemysłu zbrojeniowego. pic.twitter.com/SeIiTogGKM — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 23, 2025 Rozwiń Źródło: X

Politolożka dr Anna Materska-Sosnowska zapytana w "Faktach po Faktach" w TVN24 o powód tej zmiany, wyraziła wątpliwość, "czy to jest czysta polityka, czy czysty cynizm, czy czysta polaryzacja, która jest potrzebna PiS-owi do próby narzucania narracji".

- W ostatnich tygodniach PiS był w defensywie. Może to za duże słowo, ale był krok wstecz, więc jest to próba narzucenia pewnych tematów i próba przeciwstawienia się - oceniła.

Szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel został zapytany w "Faktach po Faktach", czy program SAFE jest krytycznie potrzebny polskiej armii i pomoże uczynić ją jedną z najnowocześniejszych, jeżeli nie na świecie, to w Europie. - Odpowiedź krótka: tak - powiedział.

- Tutaj jest moja wątpliwość co do prezydenta, bo on jako zwierzchnik sił zbrojnych, jeżeli wysłuchuje wojskowych, powinien podpisać - stwierdziła dr Anna Materska-Sosnowska i zwróciła uwagę, że ci nie opowiedzieli się przeciwko programowi SAFE. - Ani pan generał, a wiemy że wojsko jest raczej za prezydentem niż za kim innym, ani komendant główny policji, ani były szef BBN-u, wiele osób, które trudno podejrzewać o jakieś sympatie związane z drugą stroną niż z prezydentem - wyliczała.

- Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość chce narzucić pewien ton narracji, polaryzacji, która jest im potrzebna i dodatkowo pokazuje swoją antyeuropejskość - dodała politolożka. - To też może być wykorzystywane przez prezydenta - zauważyła.

- Prezydent jest stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji dla siebie, bo albo będzie musiał się w jakiś sposób odcinać od Prawa i Sprawiedliwości i jako prezydent, i zwierzchnik sił zbrojnych, albo temu ulegać - stwierdziła dr Anna Materska-Sosnowska.

Politolożka oceniła, że "dla niego jest to sytuacja niekorzystna". - Jako patron nowej prawicy, europejskiego MAGA, to jednak bliższe by mu było niepodpisanie, ale to byłoby bardzo niekorzystne dla nas i byłby to dla niego taki samobój - dodała.

Opracował Adam Styczek/ads