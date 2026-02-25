Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej w niedzielę w TVN24 zwrócił uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość w ciągu trzech miesięcy o 180 stopni zmieniło zdanie w sprawie programu SAFE. W tym kontekście wskazał na słowa byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka z 2025 roku o tym, że "SAFE to szansa na rozwój Sił Zbrojnych RP".
Politolożka dr Anna Materska-Sosnowska zapytana w "Faktach po Faktach" w TVN24 o powód tej zmiany, wyraziła wątpliwość, "czy to jest czysta polityka, czy czysty cynizm, czy czysta polaryzacja, która jest potrzebna PiS-owi do próby narzucania narracji".
- W ostatnich tygodniach PiS był w defensywie. Może to za duże słowo, ale był krok wstecz, więc jest to próba narzucenia pewnych tematów i próba przeciwstawienia się - oceniła.
Szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel został zapytany w "Faktach po Faktach", czy program SAFE jest krytycznie potrzebny polskiej armii i pomoże uczynić ją jedną z najnowocześniejszych, jeżeli nie na świecie, to w Europie. - Odpowiedź krótka: tak - powiedział.
Dr Materska-Sosnowska: prezydent stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji
- Tutaj jest moja wątpliwość co do prezydenta, bo on jako zwierzchnik sił zbrojnych, jeżeli wysłuchuje wojskowych, powinien podpisać - stwierdziła dr Anna Materska-Sosnowska i zwróciła uwagę, że ci nie opowiedzieli się przeciwko programowi SAFE. - Ani pan generał, a wiemy że wojsko jest raczej za prezydentem niż za kim innym, ani komendant główny policji, ani były szef BBN-u, wiele osób, które trudno podejrzewać o jakieś sympatie związane z drugą stroną niż z prezydentem - wyliczała.
- Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość chce narzucić pewien ton narracji, polaryzacji, która jest im potrzebna i dodatkowo pokazuje swoją antyeuropejskość - dodała politolożka. - To też może być wykorzystywane przez prezydenta - zauważyła.
- Prezydent jest stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji dla siebie, bo albo będzie musiał się w jakiś sposób odcinać od Prawa i Sprawiedliwości i jako prezydent, i zwierzchnik sił zbrojnych, albo temu ulegać - stwierdziła dr Anna Materska-Sosnowska.
Politolożka oceniła, że "dla niego jest to sytuacja niekorzystna". - Jako patron nowej prawicy, europejskiego MAGA, to jednak bliższe by mu było niepodpisanie, ale to byłoby bardzo niekorzystne dla nas i byłby to dla niego taki samobój - dodała.
Opracował Adam Styczek/ads
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP