Polska

Dr Materska-Sosnowska: prezydent stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji

Karol Nawrocki Wiesław Kukuła
Dr Materska-Sosnowska: prezydent stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji
Źródło: TVN24
Politycy PiS drastycznie zmienili ocenę programu SAFE. Sytuacja ta jest niekorzystna dla prezydenta Karola Nawrockiego - oceniła w "Faktach po Faktach" politolożka dr Anna Materska-Sosnowska. Jej zdaniem prezydent stoi przed trudnym wyborem, czy odetnie się od PiS, czy obierze kierunek "bardzo niekorzystny" dla Polaków.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej w niedzielę w TVN24 zwrócił uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość w ciągu trzech miesięcy o 180 stopni zmieniło zdanie w sprawie programu SAFE. W tym kontekście wskazał na słowa byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka z 2025 roku o tym, że "SAFE to szansa na rozwój Sił Zbrojnych RP".

Politolożka dr Anna Materska-Sosnowska zapytana w "Faktach po Faktach" w TVN24 o powód tej zmiany, wyraziła wątpliwość, "czy to jest czysta polityka, czy czysty cynizm, czy czysta polaryzacja, która jest potrzebna PiS-owi do próby narzucania narracji".

- W ostatnich tygodniach PiS był w defensywie. Może to za duże słowo, ale był krok wstecz, więc jest to próba narzucenia pewnych tematów i próba przeciwstawienia się - oceniła.

Dr Materska-Sosnowska o krytyce płynącej z PiS wobec programu SAFE
Źródło: TVN24

Szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel został zapytany w "Faktach po Faktach", czy program SAFE jest krytycznie potrzebny polskiej armii i pomoże uczynić ją jedną z najnowocześniejszych, jeżeli nie na świecie, to w Europie. - Odpowiedź krótka: tak - powiedział.

Dr Materska-Sosnowska: prezydent stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji

- Tutaj jest moja wątpliwość co do prezydenta, bo on jako zwierzchnik sił zbrojnych, jeżeli wysłuchuje wojskowych, powinien podpisać - stwierdziła dr Anna Materska-Sosnowska i zwróciła uwagę, że ci nie opowiedzieli się przeciwko programowi SAFE. - Ani pan generał, a wiemy że wojsko jest raczej za prezydentem niż za kim innym, ani komendant główny policji, ani były szef BBN-u, wiele osób, które trudno podejrzewać o jakieś sympatie związane z drugą stroną niż z prezydentem - wyliczała.

- Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość chce narzucić pewien ton narracji, polaryzacji, która jest im potrzebna i dodatkowo pokazuje swoją antyeuropejskość - dodała politolożka. - To też może być wykorzystywane przez prezydenta - zauważyła.

Dr Materska-Sosnowska: PiS w sprawie SAFE chce narzucić pewien ton narracji
Źródło: TVN24

- Prezydent jest stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji dla siebie, bo albo będzie musiał się w jakiś sposób odcinać od Prawa i Sprawiedliwości i jako prezydent, i zwierzchnik sił zbrojnych, albo temu ulegać - stwierdziła dr Anna Materska-Sosnowska.

Politolożka oceniła, że "dla niego jest to sytuacja niekorzystna". - Jako patron nowej prawicy, europejskiego MAGA, to jednak bliższe by mu było niepodpisanie, ale to byłoby bardzo niekorzystne dla nas i byłby to dla niego taki samobój - dodała.

OGLĄDAJ: Nawrocki zawetuje SAFE? "To zaważy nad całą jego prezydenturą"
pc

Nawrocki zawetuje SAFE? "To zaważy nad całą jego prezydenturą"

pc
Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Program SAFEKarol NawrockiFakty po Faktach
