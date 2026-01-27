"Życzę Wam dobrego życia, niech Wam się dobrze dzieje"

Dr Leon Weintraub o negujących Holokaust: ubolewam nad ich ubóstwem umysłowym Źródło: TVN24

27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jest to rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.

Gościem programu "Tak jest" był dr Leon Weintraub, jeden z Ocalałych, a tematem rozmowy negowanie Holokaustu i walka z tym zjawiskiem.

Weintraub powiedział, że na negacjonizm reaguje "ubolewaniem, iż można negować coś tak dobrze udokumentowanego".

- To jest udokumentowane przez Ocalałych, a także przez oswobodzicieli: armie angielską, francuską, radziecką czy amerykańską. Także przez samych sprawców w listach i w paczkach z frontu. Jak można temu zaprzeczyć? Można tylko ubolewać nad ubóstwem umysłowym tych ludzi. Nie ma co z nimi dyskutować, bo takie rodzaje uprzedzenia nie ulegną żadnej logice ani żadnej argumentacji - stwierdził.

"Ludzie mają krótką pamięć"

- Ludzie mają krótką pamięć i są grupy zainteresowane tym, żeby to (Holokaust - red.) uległo zapomnieniu. Te okropne lata świata, które ja nazywam "11 lat tysiącletniej Rzeszy" - powiedział Weintraub.

- Tłumaczę, głównie młodym ludziom, uczniom w szkołach, ponieważ starsi mają tak zakorzenione uprzedzenia, że nie ulegną żadnej argumentacji. Jest szansa, żeby młodzieży pokazać, że sama teoria rasizmu jest nienaukowa, niepotwierdzona. Współczesna wiedza o naszym dziedzictwie, nasze DNA udowadnia niezaprzeczalnie, że jest tylko jedna, jedyna rasa ludzi - homo sapiens - dodał Weintraub, tłumacząc potrzebę dalszej edukacji.

"Wierzę, że kiedyś rozsądek zwycięży"

Weintraub przekonywał, że "wierzy w ludzi". - Wierzę, że kiedyś rozsądek zwycięży. Zakończy się ta spirala niezgody, oskarżanie się wzajemne i nadejdzie okres, że nastąpi pojednanie. Grupy sobie uświadomią, jaka była przeszłość i zakończą tę spiralę zła, by pojednać się, by móc dalej iść w przyszłość w pokoju i w spokoju - przekonywał.

- Rodzimy się jako ludzie, żyjmy jako ludzie i opuśćmy ten świat jako ludzie. Życzę Wam dobrego życia i niech Wam się dobrze dzieje - pożegnał się Weintraub.

Całość rozmowy można obejrzeć tutaj:

"Tak jest". Gościem był dr Leon Weintraub Źródło: TVN24

"Powstrzymajmy negacjonizm. Kłamstwa o Auschwitz"

Portal tvn24.pl wspólnie z Muzeum Auschwitz-Birkenau prowadzi akcję "Powstrzymajmy negacjonizm. Kłamstwa o Auschwitz".

W tekstach, które za zgodą placówki publikujemy, obalane są najczęściej powtarzane tezy negacjonistów. Artykuły prezentują dane i informacje oparte na dokumentach, relacjach świadków Zagłady, wynikach badań historycznych czy fotografiach. Można również zgłaszać takie treści bezpośrednio do muzeum w Oświęcimiu, na adres e-mail naszej redakcji: konkret24@tvn.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

