"Tego nie wykażemy w testach". Co o wirusie mówią symulacje

Na wiosnę ograniczyliśmy liczbę kontaktów, a latem wróciliśmy do naszych zachowań i to powoduje, że w tej chwili jesteśmy w tak trudnej sytuacji. Przed nami jest ewidentny wzrost liczby zachorowań – powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

- Jasne jest to, że dni weekendowe przynoszą najczęściej trochę lepszą informację o liczbie przypadków, ale należy traktować to z ostrożnością, bo to jest weekend. Pełnia pracy to jest poniedziałek-piątek – powiedziała. - My patrzymy na średnie: trzydniowe, pięciodniowe, siedmiodniowe, a ta tendencja jest jasna. Jesteśmy na krzywej rosnącej – dodała.