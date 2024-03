Obawiam się, że komunikaty Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie aktywowania polskich i sojuszniczych statków powietrznych to będzie element stały i będzie nam towarzyszył tak długo, jak długo będzie trwała agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - stwierdził w Polsat News szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Dwie godziny później Dowództwo poinformowało, że "ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej". Zaznaczono, że "Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej".

Szef BBN: obawiam się, że to będzie element stały

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera pytany w piątek rano w Polsat News o komunikat Dowództwa wskazał, że dzieje się dokładnie to samo, o czym wiemy od wielu miesięcy, czyli że siły zbrojne Ukrainy są w "strategicznej operacji obronnej, w defensywie strategicznej i borykają się z niedoborami amunicji, natomiast Federacja Rosyjska dokonuje uderzeń rakietowych i prowadzi nie aż tak nasilone, ale jednak działania ofensywne".

W ocenie Siewiery do takich komunikatów, jak piątkowy, należy przywyknąć. - Obawiam się, że to będzie element stały i będzie nam towarzyszył tak długo, jak długo będzie trwała agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - powiedział szef BBN.

Według szefa BBN, kolejna rzecz, to kwestia dyskusji o ewentualnym przekazaniu samych aktywów. - Tu warto spojrzeć na to, o jakiej kwocie mówimy. Dziś Federacja Rosyjska dysponuje rezerwą państwową na poziomie 600 miliardów, z czego połowa jest zamrożona, a druga połowa finansuje wojnę na tę skalę, którą obserwujemy. Jeśli użylibyśmy tych środków, spodziewam się, że byłoby to bardzo solidny strumień wsparcia - ocenił.