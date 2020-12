Polscy medycy i żołnierze przeprowadzali kierowcom testy na koronawirusa. Pierwsi do Anglii polecieli cywilni pracownicy ochrona zdrowia i w nocy z 24 na 25 grudnia przetestowali 1260 kierowców z wielu krajów. Drugą zmianę stanowili wojskowi, którzy pojawili się na Wyspach dobę później.

Grupa zadaniowa polskich żołnierzy odlatuje do Dover z lotniska Poznań-Krzesiny

Grupa zadaniowa polskich żołnierzy odlatuje do Dover z lotniska Poznań-Krzesiny DWOT

Błaszczak: jestem pod wrażeniem służby żołnierzy Wojska Polskiego

- W Wigilię, po rozmowie z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, generałem dywizji Wiesławem Kukułą i dowódcą generalnym generałem Jarosławem Miką podjąłem decyzję o tym, żeby wysłać misję wojskową do Wielkiej Brytanii, by pomóc w udrożnieniu przejścia granicznego między Wielką Brytanią a Francją – mówił szef MON we wtorek dziennikarzom.