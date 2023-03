Dotacje z NCBR i program willa plus. Jak oceniają to Polacy. Sondaż

czytaj dalej

Centrum Ochrony Zdrowia Kobiety imienia świętej Anny to miejsce, które w Polsce nie miałoby prawa istnieć. W położonej w Rzymie placówce dokonywane są aborcje. We Włoszech kobiety mają wybór - do trzeciego miesiąca ciąży to wyłącznie one decydują, czy chcą urodzić dziecko. Materiał magazynu "Polska i Świat".