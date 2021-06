"Czy pana życzeniem jest zapisanie się w historii jako promotor idei faszystowskiej?". List do Glińskiego

Przyszła pora postawić skuteczną tamę zjawisku brunatnienia przestrzeni publicznej. Każda publiczna złotówka przekazana organizacjom promującym zbrodnicze ideologie jest tragicznym działaniem na szkodę obywateli - napisało w liście otwartym do ministra kultury Piotra Glińskiego "14 Kobiet z Mostu". To reakcja na przyznanie państwowych dotacji dla skrajnie prawicowych stowarzyszeń Roberta Bąkiewicza. Pod listem podpisało się 165 artystów, naukowców i aktywistów.

List do ministra Glińskiego

List otwarty do ministra kultury Piotra Glińskiego zatytułowany "Stop finansowaniu faszyzmu!" napisało "14 Kobiet z Mostu". To kobiety, które blokowały marsz narodowców w 2017 roku i zostały poturbowane na moście Poniatowskiego.

"Chcemy, żeby poniższe wybrzmiało wyraźnie, by minister Gliński usłyszał to: w ten sposób realizowana 'polityka historyczna' jest de facto defraudacją kultury i sprzeniewierzeniem jej pozytywnego, inkluzywnego i różnorodnego dziedzictwa. Jest jej zakłamywaniem i redukowaniem do prymitywnego narzędzia propagandowego, obliczonego na realizowanie groźnych politycznych celów" - czytamy w liście otwartym.