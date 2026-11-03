Polska Rosyjskie ataki na Ukrainę. Zareagowało polskie wojsko Adam Styczek |

Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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"W związku ze zmasowanymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów sił Zbrojnych.

❗️ Uwaga. W związku ze zmasowanymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu… pic.twitter.com/EqkpzHMbL2 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 3, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Podejmowane działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przygranicznych" - poinformowało DORSZ na portalu X.

Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji - zapewniono.