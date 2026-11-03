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Polska

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Zareagowało polskie wojsko

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Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
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W związku ze zmasowanymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, polskie wojsko uruchomiło "niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - podało w nocy z poniedziałku na wtorek Dowództwo Operacyjne Rodzajów sił Zbrojnych.

"W związku ze zmasowanymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów sił Zbrojnych.

"Podejmowane działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przygranicznych" - poinformowało DORSZ na portalu X.

Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji - zapewniono.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Wojsko PolskieWojna w Ukrainie
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