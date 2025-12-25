Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

Polska poderwała myśliwce w związku z atakiem rakietowym Rosji na Ukrainę (23.12.2025) Źródło: TVN24

Poinformowano też, że w nocy zaobserwowano "wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi". Według DORSZ, "były to najprawdopodobniej balony przemytnicze".

"Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim" - poinformowano.

"Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami, prowadzi bieżącą wymianę informacji oraz przekazuje niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. Odpowiednie służby zajmują się ich identyfikacją oraz wykonują niezbędne czynności" - dodano w komunikacie. Jak zapewniono, "nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP".

Pomimo okresu świątecznego miniona noc była pracowita dla dyżurnych służb obrony powietrznej RP. Rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu… pic.twitter.com/N0h49Oppyl — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 25, 2025