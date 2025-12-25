Logo strona główna
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
PILNE

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce w związku z atakiem rakietowym Rosji na Ukrainę (23.12.2025)
Źródło: TVN24
Rano nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego polskie myśliwce przechwyciły i eskortowały rosyjski samolot rozpoznawczy - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Maszyna "wykonywała lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP".

Poinformowano też, że w nocy zaobserwowano "wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi". Według DORSZ, "były to najprawdopodobniej balony przemytnicze".

"Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim" - poinformowano.

"Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami, prowadzi bieżącą wymianę informacji oraz przekazuje niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. Odpowiednie służby zajmują się ich identyfikacją oraz wykonują niezbędne czynności" - dodano w komunikacie. Jak zapewniono, "nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP".

Autorka/Autor: kkop/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

WojskoRosjasamolotyMorze Bałtyckie
