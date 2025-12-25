Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

Poinformowano też, że w nocy zaobserwowano "wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi". Według DORSZ, "były to najprawdopodobniej balony przemytnicze".
"Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim" - poinformowano.
"Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami, prowadzi bieżącą wymianę informacji oraz przekazuje niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. Odpowiednie służby zajmują się ich identyfikacją oraz wykonują niezbędne czynności" - dodano w komunikacie. Jak zapewniono, "nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP".
Autorka/Autor: kkop/akr
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ