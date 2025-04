"To by wiele tłumaczyło, skąd niektóre poglądy Mentzena" Źródło: TVN24

- To są tacy wolnościowcy: wolność tak, ale nie dla kobiet, nie dla społeczności LGBT, nie dla osób z niepełnosprawnościami - mówiła w "Kropce nad i" ministra edukacji Barbara Nowacka o programie Konfederacji. Komentowała też kontrowersyjne poglądy doradcy Sławomira Mentzena.

Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 o głównym doradcy do spraw wojskowości kandydata Konfederacji na prezydenta Sławomira Mentzena. Jest nim Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma. To gorący zwolennik szerokiego, niekontrolowanego dostępu do broni, również dla dzieci, a nawet osób karanych za rozboje czy cudzoziemców.

Od lat dzieli się w mediach społecznościowych swoimi kontrowersyjnymi poglądami, między innymi dotyczącymi roli kobiet, rodziny czy Kościoła. "Wprowadzanie kobiet na rynek pracy jest urąganiem ich kobiecości, a co dopiero zmuszanie ich do walki fizycznej. To jest łamanie natury kobiecej, niewieściej, robienie z pań babochłopów. Nie wiem, jak w ten sposób ta kobieta ma być później gotowa na to, żeby mieć piątkę, szóstkę dzieci" - stwierdził na przykład w marcu zeszłego roku.

Nowacka: wolność tak, ale nie dla kobiet

Jak oceniła Nowacka, "to by wiele tłumaczyło, skąd się biorą niektóre poglądy pana Mentzena". - Myślę, że też dla jego wyborców to jest bardzo ważna informacja - dodała.

- My często spotykamy wyborców Mentzena, bo to bardzo często są młodzi ludzie, którzy przychodzą też do nas na wiece. Bardzo często normalnie posłuchać i porozmawiać - mówiła szefowa MEN.

Według niej "oni nie znają części poglądów pana Mentzena". - Dla nich ta informacja o płatnych studiach była szokiem - oceniła, odnosząc się do słów kandydata Konfederacji, który stwierdził, że "w jego idealnym świecie studia są płatne".

- Ja się cieszę, że media to pokazują. Mam też nadzieję, że jak najwięcej osób, które myślą o popieraniu pana Mentzena, a nie znają pełnego spektrum jego poglądów, zobaczą ten urywek. Bo tam też są młode dziewczyny, które myślą, że on tak fajnie mówi, jest inny, na hulajnodze jeździ - kontynuowała.

Nowacka mówiła też szerzej o poglądach prezentowanych przez Konfederację. - To są tacy wolnościowcy: wolność tak, ale nie dla kobiet, nie dla społeczności LGBT, nie dla osób z niepełnosprawnościami - podsumowała.

"Trafia dwójka dzieci do szpitala. Nikt nie będzie pytał: a jakiej jesteś narodowości?"

Nowacka komentowała też pomysły kandydata PiS Karola Nawrockiego, który zapowiadał, że będzie chciał zagwarantować ustawowo, iż w kolejkach do lekarzy i do przychodni pierwszeństwo będą mieć obywatele Polski.

Według szefowej MEN "to jest kolejny wymysł, żeby zaistnieć gdzieś wyborczo, ukłonić się do wyborców Konfederacji, natomiast to budzi bardzo złe skojarzenia".

- Każdy przytomny człowiek wie, że w momencie, kiedy trafia dwójka dzieci do szpitala, to nikt nie będzie pytał: "A jakiej ty jesteś narodowości? A gdzie twoi rodzice płacą podatki?". To jest nasza zdobycz cywilizacyjna, że opieka medyczna należy się osobom potrzebującym - kontynuowała. Według niej "kiedyś PiS rozumiał politykę społeczną, a teraz proponuje wykluczenia".

Jak mówiła Nowacka, Prawu i Sprawiedliwości "nie tylko chodzi o uderzenie w tę czy inną społeczność, ale to chodzi po prostu o pewien elitaryzm, który chcą budować". - Podszyty nacjonalizmem, co jest nieakceptowane w cywilizowanym świecie - dodała.