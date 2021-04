Za donosem w sprawie Maksymowicza może stać "jeden z bliskich współpracowników ministra edukacji i nauki"

Poseł i neurochirurg, profesor Wojciech Maksymowicz poinformował w połowie kwietnia, że opuścił klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości . - Kategorycznie limit mojej skłonności do kompromisu skończył się - kwitował wtedy. Była to reakcja na przekaz resortu zdrowia, którego rzecznik poinformował o "bardzo niepokojących sygnałach" o możliwych eksperymentach medycznych wykonywanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pod nadzorem Maksymowicza, dotyczących działań na płodach.

Maksymowicz w odpowiedzi twierdził, że "nigdy on ani jego zespół nie prowadzili eksperymentów na płodach". W TVN24 zauważył, że "dziwne", że dzieje się to w okresie, "kiedy wielokroć podkreślał błędy i niedociągnięcia ministra Niedzielskiego i jego nieprofesjonalizm".

Maksymowicz: informacja ze strony resortu Czarnka to zaskoczenie

- Wiedziałem, że taka chwila może nadejść. Ale to, że akurat to będzie z gabinetu politycznego ministra Czarnka, jest dla mnie zaskoczeniem. Mam nadzieję, że minister nie wiedział o sprawie. Powtórzę, nie spodziewałem się, że to nadejdzie z tej właśnie strony - skomentował Maksymowicz w rozmowie z "Rz".

Czarnek: w tej sprawie od dawna krążyły niesprawdzone informacje

- Jednak o pracach profesora Maksymowicza krążyły od dawna jakieś niesprawdzone informacje w ministerstwie. Dlatego zapowiedziałem współpracownikom, że jeśli cokolwiek się pojawi, to niech natychmiast skierują to do Ministerstwa Zdrowia, bo my nie mamy kompetencji do badania spraw medycznych - powiedział dziennikarzom.