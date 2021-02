Doradca prezydenta o tym, kiedy kobieta "przestaje być właścicielką swojej macicy"

Kobieta jest właścicielką swojej macicy, ale w momencie, gdy w jej macicy znajduje się mieszany garnitur genetyczny, nie w wyniki gwałtu, to kobieta przestaje być wyłącznym dysponentem płodu - uważa doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz. W "Kawie na ławę" politycy dyskutowali o podejściu do sprawy aborcji w Polsce. Wiceminister w rządzie PiS Olga Semeniuk proponowała "pakiet ochronny" zamiast zabiegu. Poseł PSL Krzysztof Hetman przypomniał o propozycji referendum w tej sprawie.

Platforma Obywatelska przedstawiła w zeszłym tygodniu Pakiet Praw Kobiet, który obejmuje między innymi elementy edukacji seksualnej, refundacji antykoncepcji czy pomocy dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Politycy zaproponowali także "Nową umowę społeczną", która zakłada legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży po konsultacjach pacjentki z lekarzem i psychologiem.

Pomaska: Platforma chce, aby aborcji było jak najmniej

Oceniła przy tym, że kompromis aborcyjny z 1993 roku "został zniszczony przez PiS". - Po drodze wydarzyło się wiele innych rzeczy. Utrudniono dostęp do awaryjnej antykoncepcji, zniesiono finansowanie in vitro, nie działa system adopcyjny, utrudnione są badania prenatalne, do Sejmu został skierowany wniosek o wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej - wymieniła.