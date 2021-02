Doradca prezydenta USA rozmawiał z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

- Jeśli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa, mamy do czynienia z pełną kontynuacją tego, co Polska i Stany Zjednoczone do tej pory wykonywały – powiedział szef BBN. Dodał, że rozmowa otworzyła perspektywy "bezpośredniego kontaktu między naszymi prezydentami".

"Idziemy w tym samym kierunku, różnymi ścieżkami, w różnym tempie"

Także Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę, że "zmieniła się amerykańska administracja, natomiast priorytety są te same". - Podstawy do dobrej współpracy są zachowane, możemy mówić o pełnej kontynuacji strategicznego partnerstwa - powiedział minister.

Odnosząc się do militarnego wymiaru współpracy, dodał, że "bezpieczeństwo Polski i Ameryki jest wspólne". Zaznaczył, że rozmowa dotyczyła także współpracy gospodarczej, również w aspekcie inicjatywy Trójmorza. Szczerski podkreślił, że administracja prezydenta Bidena deklaruje zaangażowanie w ten projekt, postrzegając go jako "strategiczny element relacji transatlantyckich". Poinformował, że jednym z tematów rozmowy były możliwości współpracy ekonomicznej w kontekście przezwyciężania gospodarczych skutków pandemii.

- Mówiliśmy także dużo, i to jest nowy aspekt, o współpracy energetycznej w kontekście klimatu. Nowa administracja amerykańska jest bardzo nastawiona na transformację energetyczną, jest tu pole do współpracy – powiedział Krzysztof Szczerski. - Wbrew pozorom idziemy w tym samym kierunku, różnymi ścieżkami, w różnym tempie, ale mamy szansę, żeby zbudować wokół tego nowe partnerstwo – dodał minister. Wskazał na kwestie dywersyfikacji źródeł energii, bezpieczeństwo energetyczne, uniezależnienie się od dostaw z Rosji, "ale także rozwój zielonej energii".

"Administracja Bidena zaangażowana we wspieranie praworządności i praw człowieka"

Emily Horne zwróciła uwagę, że obie strony "zgodziły się na współpracę we wspólnych wyzwaniach, włączając w to pandemię COVID-19, ożywienia gospodarki po kryzysie i kwestii związanych ze zmianami klimatu". "Dyskutowali również na temat potrzeby współpracy we wspólnych priorytetach polityki zagranicznej, między innymi dotyczących Rosji i Chin. Sullivan zapewnił również o zaangażowaniu administracji Bidena we wspieranie demokratycznych instytucji, praworządności i praw człowieka" – dodała.