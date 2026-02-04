Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Starcie na linii Mariusz Błaszczak-Michał Dworczyk. "Obaj wiemy, że problem jest bardziej złożony"

Mariusz Błaszczak i Michał Dworczyk w drodze na mszę świętą w katedrze na Wawelu w Krakowie
Błaszczak odpowiada Dworczykowi ws. doniesień o szpiegu w MON
Były szef MON Mariusz Błaszczak i były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego Michał Dworczyk starli się w mediach społecznościowych. Poszło o ujawnionego w MON szpiega. Błaszczak ocenił, że te doniesienia to "wyolbrzymianie sprawy", a Dworczykowi zarzucił "wchodzenie w narrację rządu". Dworczyk odpowiedział na krytykę.

Po południu w serwisie X Michał Dworczyk odpowiedział Mariuszowi Błaszczakowi na zarzut wpisywania się w "narrację" rządu. Napisał, że "pewne problemy bezpieczeństwa narodowego naprawdę wykraczają poza narracje naszej czy jakiejkolwiek innej partii i wymagają po prostu uczciwej dyskusji".

"Na tę chwilę wiemy, że w kluczowym departamencie MON funkcjonował pracownik podejrzany o współpracę z wrogimi służbami specjalnymi. Sam dobrze wiesz, że struktura DSiPO sprawia, że zajmuje się on najważniejszymi zadaniami planistycznymi w resorcie, co zresztą wskazałem powołując się [na - red.] jego formalny zakres zadaniowy. Ta sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia, między innymi przy udziale sejmowej komisji służb specjalnych, a nie bazowania tylko na ustaleniach dziennikarzy czy naszej wspólnej bardzo krytycznej ocenie bieżącego kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego" - czytamy we wpisie Dworczyka.

"Obaj wiemy, że problem jest bardziej złożony" - zaznaczył były szef kancelarii premiera, zwracają się do byłego szefa MON.

Szpieg zatrzymany w MON

We wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o zatrzymaniu "wieloletniego pracownika" pod zarzutem "współpracy z obcym wywiadem". Według doniesień mediów, zatrzymany mężczyzna to pracownik cywilny Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski podkreślił w rozmowie z TVN24, że ostatnią procedurę sprawdzającą mężczyzna przeszedł w 2021, kiedy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak. - Ta procedura okazała się najprawdopodobniej dziurawa - ocenił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Potężne, obciążające" dowody. Nowe informacje o zatrzymanym pracowniku MON

"Potężne, obciążające" dowody. Nowe informacje o zatrzymanym pracowniku MON

Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"

Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"

Patryk Michalski, Dariusz Kubik

"Gładko wchodzisz w rządową narrację"

Wagę tych doniesień podniósł w środę europoseł PiS Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. "Szczególnie, że tym razem chodzi o pracownika kluczowej komórki - Departamentu Strategii i Planowania Obronnego. DSiPO pomimo swoich wielu ułomności organizacyjnych, pozostaje 'mózgiem' urzędu centralnego" - napisał na X.

Dworczykowi odpowiedział Mariusz Błaszczak. "Dziwię się Michale, że tak gładko wchodzisz w narrację, którą narzuca rząd. Nie widzisz, że wyolbrzymianie tej sprawy ma na celu wyłącznie uderzenie w rząd Prawa i Sprawiedliwości?" - napisał. Według byłego ministra obrony, rząd wyolbrzymia ten incydent, "żeby móc ogłosić kontrwywiadowczy sukces, po całej serii wpadek i kompromitacji".

Mariusz Błaszczak i Michał Dworczyk w 2023 roku w Krakowie
Mariusz Błaszczak i Michał Dworczyk w 2023 roku w Krakowie
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Ocenił, że zatrzymana osoba nie była szpiegiem, a jedynie "pożytecznym idiotą". "Ta osoba sama się zdenuncjonowała, informując MON, że musi zostać na Białorusi. Który szpieg tak robi? Naprawdę wierzysz, że ten człowiek, który zajmował się - jak informuje niezależna.pl - sprawami administracyjnymi mógł mieć dostęp do kluczowych dokumentów strategicznych?" - pisał dalej Błaszczak.

Urlop na Białorusi

We wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że nie może ujawnić, na rzecz jakiego państwa szpiegował pracownik MON oraz jakie dokumenty zostały zabezpieczone.

Jednak według informacji mediów, kierownictwo MON nabrało podejrzeń wobec swojego pracownika po tym, jak w zeszłym roku wyjawił on, że spędza urlop na Białorusi. Jak informował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski, mężczyzna musiał to zrobić, ponieważ Polska zamknęła granicę z Białorusią i nie mógł wrócić na czas do pracy.

Przepychanki w PiS

To nie jedyne środowe starcie frakcji maślarzy i harcerzy w PiS. Wcześniej Jacek Sasin w Radiu Zet komentował ambicje byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Na pytanie o to, czy Morawiecki chciałby zostać premierem, Sasin odpowiedział, że "może pani premier Szydło też by chciała [być premierem - red.], ale ma na tyle skromności w sobie, że nie wszystkim to komunikuje".

Morawiecki nie pozostał mu dłużny, przypominając kompromitującą dla Sasina sytuację z sejmiku podlaskiego z 2024 roku.

OGLĄDAJ: "Towarzysze Brauna". Co łączy ich z rosyjskim aparatem wpływu?
Towarzysze Brauna plus

"Towarzysze Brauna". Co łączy ich z rosyjskim aparatem wpływu?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz, Filip Czerwiński

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski

Udostępnij:
TAGI:
Mariusz BłaszczakMichał DworczykPrawo i SprawiedliwośćMinisterstwo Obrony NarodowejProkuraturabezpieczeństwowywiadobronność
Czytaj także:
forum-1066538221
Koniec epoki w Czechach. Wydobyto ostatni wagonik
BIZNES
Prezerwatywy poproszę. A fakturę na pana premiera". Czy ta akcja ma sens?
Chciał wyśmiać KSeF. "Prezerwatywy poproszę, fakturę na pana premiera". Tak można?
KONKRET24
Burza Leonardo w Portugalii
Portugalię zalało. W Hiszpanii zarządzono ewakuacje
METEO
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Rogatki otwarte. Przez torowisko przejeżdża auto, zaraz po nim pociąg. Nagranie
WARSZAWA
Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Bill Gates o kontaktach z Epsteinem: żałuję każdej minuty
Świat
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
BIZNES
imageTitle
Czy z pogodą można wygrać? Organizatorzy igrzysk obawiają się najgorszego
EUROSPORT
Zamieszki w Minneapolis
Wycofują kilkuset agentów. Ale "egzekwowanie przepisów będzie kontynuowane"
Świat
imageTitle
Filipiny doczekały się reprezentantki na zimowych igrzyskach
EUROSPORT
flaga rosja drut kolczasty shutterstock_2426041295
Rosyjski komik skazany na sześć lat więzienia za żart
Świat
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Rosyjskie cyberataki na obiekty olimpijskie. Szef MSZ: udaremniliśmy
Świat
Służba Ochrony Państwa (zdjęcie ilustracyjne)
Funkcjonariusz SOP zawieszony. "Od zawsze przyciągał problemy"
Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
WARSZAWA
shutterstock_1978844156
Cisza, która boli bardziej niż choroba. Tak nowotwór zmienia relacje z bliskimi
Agata Daniluk
Zakaz mammografii w Szwajcarii? To niebezpieczny fake news
E-DiLO pokaże ścieżkę chorego. "Dziś często nie wiadomo, co się z nim dzieje"
Piotr Wójcik
Włamanie do automatu myjni w Drezdenku
Włamał się do automatu myjni. Straty większe niż łup. Nagranie
Lubuskie
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
BIZNES
Opady marznące, gołoledź, ślisko
Alert RCB dla dużej części kraju
METEO
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? Rzecznik MSZ odpowiada
BIZNES
Padający śnieg, zima
Wracają zimowe opady. Gdzie i kiedy spadnie śnieg
METEO
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze
Marcin Złotkowski
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
BIZNES
imageTitle
Minister sportu jedzie na igrzyska. Jakub Rutnicki będzie na ceremonii otwarcia
EUROSPORT
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Sędzia po pijanemu wjechał w żywopłot. Stracił immunitet i został zawieszony
Katowice
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
WARSZAWA
MON
Ruch prokuratury w sprawie zatrzymanego pracownika MON
Polska
Luke i Brent Ganger
Agent ICE śmiertelnie postrzelił ich siostrę. Oto co powiedzieli w Kongresie
Świat
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
BIZNES
imageTitle
Nie żyje legenda snookera. "Wspaniała osobowość"
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w Białymstoku
Pasażer zginął podczas wysiadania z autobusu. Wyrok
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica