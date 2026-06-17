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"Politykom nie wolno więcej, politykom wolno mniej"

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Tomasz Trela i Dorota Łoboda w "Faktach po Faktach"
Łoboda: politykom nie wolno więcej, politykom wolno mniej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jasno musimy podkreślić, nie ma żadnego zamiatania pod dywan, nie ma udawania, że nie ma problemu. Bardzo poważnie do tego podchodzimy - mówiła w "Faktach po Faktach" posłanka KO Dorota Łoboda, odnosząc się do ostatnich doniesień na temat sytuacji w warszawskim Szpitalu Południowym. Poseł Lewicy Tomasz Trela podkreślił z kolei, że "konsekwencje będą i są wyciągane".

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował w środę o podjęciu przez prokuraturę z urzędu czynności sprawdzających w sprawie "podejrzenia stworzenia systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie opartego na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz w sprawie poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy w SOR Szpitala Południowego w Warszawie".

Według portalu Zero.pl oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO, a w środę przestał pracować w szpitalu.

Łoboda: priorytetem powinien być stan zdrowia, a nie legitymacja partyjna

Sprawę w "Faktach po Faktach" komentowali w środę poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy i posłanka Dorota Łoboda z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Łoboda powiedziała, że choć są to doniesienia medialne, to Koalicja Obywatelska "traktuje je bardzo poważnie." - Z całą pewnością zaszły jakieś błędy, i to bardzo poważne błędy - oceniła. Dodała, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził kontrolę i audyt w tym szpitalu, a także audyty w innych szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Tomasz Trela i Dorota Łoboda w "Faktach po Faktach"
Tomasz Trela i Dorota Łoboda w "Faktach po Faktach"
Źródło zdjęcia: TVN24

Posłanka KO podkreśliła też, że "młody lekarz poniósł już odpowiedzialność polityczną i zawodową" - został zwolniony ze szpitala i utracił legitymację partyjną. Zwróciła też uwagę, że swoje stanowiska straciła też wicedyrektorka warszawskiego Szpitala Południowego.

- Czekamy z całą pewnością na wyniki kontroli i na potwierdzenie lub nie - na co mielibyśmy nadzieję oczywiście - tego, że faktycznie jakaś specjalna ścieżka dla polityków tam była - stwierdziła posłanka KO. - Jasno musimy podkreślić, nie ma żadnego zamiatania pod dywan, nie ma udawania, że nie ma problemu. Bardzo do tego podchodzimy poważnie. Politykom nie wolno więcej, politykom wolno mniej. Każdy w szpitalu powinien być równo traktowany i priorytetem powinien być stan zdrowia, a nie legitymacja partyjna - zapewniła.

Zapytana, czy Koalicja Obywatelska wie już, kto korzystał z "przyśpieszonej ścieżki", Łoboda odparła, że nie. -  Tutaj ani audytorzy prezydenta Trzaskowskiego, ani na pewno żaden polityk nie ma dostępu do dokumentacji medycznej. Tutaj konieczna jest kontrola dokumentacji medycznej, żeby stwierdzić, czy zasadne było przyjęcie danej pacjentki czy danego pacjenta na SOR, i w jakim trybie. W związku z czym tutaj musimy czekać na kontrolę NFZ czy prokuratury, która może mieć uprawnienia do kontroli dokumentacji medycznej - wyjaśniła.

Trela: coś takiego nie powinno mieć miejsca

Prowadząca zwróciła się do posła Treli i przypomniała wyborcze hasło Szymona Hołowni: "tłuste koty, pakujcie kuwety". Zwróciła uwagę, że wspomniane "tłuste koty" nadal korzystają z przywilejów.

- Sytuacja, która miała miejsce w warszawskim szpitalu, jest patologiczna i tutaj nie ma żadnej obrony ani żadnej argumentacji, żeby to bronić. Coś takiego, takie pomieszczenie dla VIP-ów, czy to są politycy, czy to są inne VIP-y, nie powinno mieć miejsca - powiedział poseł KO.

Prowadząca podkreśliła wówczas, że "salonik" wykorzystywany był przez polityków korzystających z publicznej służby zdrowia. - Jeżeli to wszystko się potwierdzi, jeżeli te wszystkie doniesienia prasowe będą zweryfikowane, to tak jak powiedziała pani posłanka [Łoboda - red.], konsekwencje już są wyciągane i muszą być wyciągane - zapewnił Trela.

Poseł wyjaśnił jednakże, że jego zdaniem "mówiąc o ochronie zdrowia, to ten problem jest zdecydowanie szerszy". - Dzisiaj powiedział o tym pan marszałek Czarzasty, prezentując taką czwórkę Lewicy, jeżeli chodzi o tę sprawę. Ja się cieszę, że po dwóch godzinach odniósł się do tego pan premier Donald Tusk, powiedział, że to jest dobry kierunek - powiedział.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Koalicja ObywatelskaNowa LewicaTomasz Trela
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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