Doniesienia o strzałach w Szczecinie. Wejście siłowe do mieszkania, w środku zwłoki

W czwartek wieczorem na ulicy Kasjopei w Szczecinie padły strzały - donoszą świadkowie. Jak relacjonują, usłyszeli kilka wystrzałów oraz krzyki. Według nieoficjalnych informacji strzały padły z jednego z balkonów. - Została podjęta decyzja o wejściu siłowym do tego mieszkania, w środku policjanci ujawnili zwłoki - przekazała w TVN24 komisarz Anna Gembala z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło około godziny 18 na ul. Kasjopei na osiedlu Warszewo w Szczecinie. Świadkowie twierdzą, że padły strzały z balkonu jednego z budynków, a napastnik zabarykadował się w jednym z mieszkań. Policja nie podała na razie oficjalnie takiej informacji.

Policja: wejście siłowe, ujawniono zwłoki

Oficjalne informacje w tej sprawie przekazała o godzinie 21 w TVN24 komisarz Anna Gembala z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- Po godzinie 18 szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o hukach dobiegających z jednego z mieszkań przy ulicy Kasjopei. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia z innymi służbami ratunkowymi, aby ustalić, co się stało. Została podjęta decyzja o wejściu siłowym do tego mieszkania, w środku policjanci ujawnili zwłoki - przekazała. Pytana, ile dokładnie zwłok odnaleziono, odparła, że "było to więcej niż jedna osoba".

Komisarz Gembala dopytywana w TVN24, czy wiadomo, co się stało z napastnikiem, odparła: - Wszystko, co teraz dzieje się w Szczecinie na tej ulicy, jest wykonywane pod nadzorem prokuratury i to oni decydują o czynnościach, które wykonują tam policjanci.

Wcześniej pojawiały się informacje, że okoliczni mieszkańcy zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce. - Na ta chwilę nie mam informacji, żeby była prowadzona jakakolwiek ewakuacja - przekazała komisarz Gembala. Dodała, że wszyscy są bezpieczni.

Świadek: usłyszałem kilka strzałów, zobaczyłem błysk z broni

Jeden ze świadków, z którym rozmawiała reporterka TVN24 Maja Podemska-Smolińska, powiedział, że usłyszał huk, po czym nastąpiło kilka kolejnych. Gdy się odwrócił, zobaczył rozbłysk, przypominający wystrzał z broni.

- Tankowałem płyn do spryskiwaczy do samochodu i nagle usłyszałem huk. Odwracam się w kierunku tego miejsca i widzę mężczyznę w czarnym ubraniu, trzyma coś w ręce. Huk się powtarza i w pewnym momencie błysk, ewidentnie z broni. Później była cisza, dużo świadków dookoła. Po paru minutach przyjechała policja, najpierw jeden radiowóz, a później to już lawinowo poszło - relacjonował. Jak sprecyzował, "strzałów było kilka, na pewno więcej niż trzy". Dodał, że widział, jak mężczyzna ubrany na czarno wspina się na balkon. - Wszedł do środka, zamknęły się rolety i nastąpiła cisza - dodał.

