Rzecznik mówi o "sytuacji kryzysowej". Spotkanie w BBN, wkrótce posiedzenie rządu

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego "w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową" trwa spotkanie premiera i prezydenta z członkami Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. - Apeluję, aby do tego czasu na razie nie publikować niepotwierdzonych informacji - uprzedzał przed spotkaniem rzecznik rządu Piotr Mueller. W tvn24.pl relacjonujemy te wydarzenia.

Dodał, że "wszelkie informacje, które zostaną dzisiaj przedstawione na Komitecie, zostaną później przekazane, jeżeli to będzie możliwe w jak najszerszym zakresie państwu do wiadomości opinii publicznej". - Apeluję, aby do tego czasu na razie nie publikować niepotwierdzonych informacji, my będziemy je komentować i informować o nich po posiedzeniu, które się teraz właśnie odbędzie, po przedstawieniu właściwych informacji przez służby, które o tych wydarzeniach poinformują - powiedział rzecznik rządu.