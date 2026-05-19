Polska Tusk zwrócił się do ministrów w sprawie Ziobry. "Ma nadzieję, że ta informacja dotrze szeroko" Adrian Wróbel |

Tusk: podejmiemy wszystkie działania, żeby przynajmniej nikt nie miał pretekstu i nie mógł powiedzieć, że nie wiedział o co chodzi Źródło wideo: TVN24

- Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji - zwrócił się Tusk.

- Mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także o amerykańskiej opinii publicznej i tych politykach i liderach opinii publicznej, którzy mogą mieć znaczenie w wyjaśnieniu, dlaczego tak ważne jest dla nas, abyśmy mogli liczyć na pomoc, kiedy ścigamy przestępców, na których ciążą tak poważne zarzuty, jak na ministrze Ziobrze - wyjaśnił.

Tusk: mam nadzieję, że to dotrze do tych, którzy mogą pomóc

Tusk powiedział też, że "ma nadzieję, że ta informacja dotrze możliwie szeroko w Stanach Zjednoczonych do każdego, kto może pomóc nam w tej sprawie".

Premier ocenił, że sprawy ekstradycji z USA "nie są łatwe i proste". Przypomniał o sprawie ekstradycji Edwarda Mazura z USA. - [Mazur - red.] nigdy nie został wydany polskim władzom. Ciążyły na nim poważne zarzuty, między innymi zabójstwa generała [Marka - red.] Papały i szefa policji, więc zdaję sobie sprawę, że to nie jest prosta sprawa, ale podejmiemy wszystkie działania, żeby przynajmniej nikt nie miał pretekstu i nie mógł powiedzieć, że nie wiedział, o co chodzi - zapewnił premier.

Były minister, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w USA, dokąd uciekł z Węgier. Dla polskich władz nie jest jednak jasne, na podstawie jakich dokumentów się tam dostał.