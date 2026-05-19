Polska

Donald Tusk zwrócił się do ministrów w sprawie Ziobry. "Żeby ta informacja dotarła szeroko"

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Tusk: podejmiemy wszystkie działania, żeby przynajmniej nikt nie miał pretekstu i nie mógł powiedzieć, że nie wiedział o co chodzi
Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów zwrócił się do Waldemara Żurka i Radosława Sikorskiego. Poprosił ich o przedstawienie w USA "pełnego kompletu informacji" dotyczących zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości.

- Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji - powiedział Tusk.

Marcin Złotkowski

- Mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także o amerykańskiej opinii publicznej i tych politykach, i liderach opinii publicznej, którzy mogą mieć znaczenie w wyjaśnieniu, dlaczego tak ważne jest dla nas, abyśmy mogli liczyć na pomoc, kiedy ścigamy przestępców, na których ciążą tak poważne zarzuty jak na ministrze Ziobrze - żeby ta informacja dotarła możliwie szeroko w Stanach Zjednoczonych do każdego, kto może pomóc nam w tej sprawie - wyjaśnił.

Tusk o Ziobrze

Premier ocenił, że sprawy ekstradycji z USA "nie są łatwe i proste". Przypomniał o sprawie ekstradycji Edwarda Mazura z USA. - [Mazur - red.] nigdy nie został wydany polskim władzom. Ciążyły na nim poważne zarzuty, między innymi zabójstwa generała [Marka - red.] Papały i szefa policji, więc zdaję sobie sprawę, że to nie jest prosta sprawa, ale podejmiemy wszystkie działania, żeby przynajmniej nikt nie miał pretekstu i nie mógł powiedzieć, że nie wiedział, o co chodzi - zapewnił premier.

Były minister, poseł PiS Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do USA. Dla polskich władz nie jest jednak jasne, na podstawie jakich dokumentów się tam dostał. Ziobro twierdzi, że do Stanów Zjednoczonych wyleciał dzięki paszportowi genewskiemu, wydanemu przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana. Sprzyjająca PiS TV Republika podała z kolei, że były minister został ich komentatorem politycznym w Stanach Zjednoczonych. 

Według informacji przekazanych 9 maja przez Radio Zet były szef resortu sprawiedliwości wyleciał przez lotnisko w Mediolanie. 9 maja Boeing 777-222(ER) linii lotniczych United Airlines opuścił port lotniczy Mediolan-Malpensa z ponad dwugodzinnym opóźnieniem, o godzinie 11.56 - twierdzi portal, powołując się na źródła z włoskiego lotniska. 

Po prawie ośmiu godzinach lotu samolot wylądował na lotnisku Newark-Liberty w USA. To tutaj Ziobrę widział użytkownik Kontaktu24. W niedzielę polityk potwierdził miejsce swojego pobytu w sprzyjającej PiS stacji.

Źródło: TVN24
