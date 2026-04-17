Polska Tusk do Kaczyńskiego: czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?

Tusk: czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto? Źródło: TVN24

W piątek Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed głosowaniem premier mówił o finansowaniu polityków "przez firmę założoną dzięki rosyjskim pieniądzom". - Ta firma bezpośrednio finansuje także siedzących na tej sali lub ukrywających się w Budapeszcie polityków Konfederacji i polityków PiS - powiedział.

Jak dodał, poseł Michał Wójcik na etapie procedowania projektu zgłosił do niego poprawkę. - W uzasadnieniu tej poprawki panie Wójcik, napisaliście: proponowana poprawka ma na celu zmniejszenie opresyjności przepisów - wskazał Tusk.

Następnie zwrócił się do Kaczyńskiego. - Czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto? Czy pan wtedy, kiedy prowadził pan pracę swojej partii w czasie debat i pracy komisji nad regulacjami Zondacrypto, czy pan wiedział, że aktywnie pana posłowie bronią de facto interesów firmy o takich korzeniach? - pytał.

Tusk: prezydent dysponował tę samą wiedzą co ja

- Chcę państwu także zwrócić na jedną rzecz uwagę. Kiedy pan prezydent decydował o swoim drugim wecie do tej samej ustawy, dysponował pełną wiedzą, taką jaką ja dysponuję, na temat pochodzenia tej firmy, na temat kłopotów finansowych, na temat powiązań tej firmy z polską polityką. Wiedział dokładnie to, co ja wiem i zdecydował się mimo wszystko na veto - stwierdził Tusk.

Dodał też, że "czekaliśmy na spełnienie deklaracji Nawrockiego", że "kilkanaście dni wystarczy, żeby pojawił się lepszy projekt prezydenta w sprawie regulacji". - Nie ma go do dzisiaj. Dlaczego? - zaznaczył premier. Dodał też, że te pytania muszą Kaczyńskiego "dręczyć".

Kaczyński chciał zabrać głos, jednakże nie został dopuszczony przez Czarzastego.

W piątek Sejm głosował nad ponownym uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów. Za głosowało 243 posłów, przeciwko 191 , trzech wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia ustawy - i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta - potrzebne były 263 głosy poparcia. Oznacza to, że Sejm ponownie nie uchwalił ustawy.

