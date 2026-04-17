Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk do Kaczyńskiego: czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?

Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński, Donald Tusk
Źródło: TVN24
Podczas sejmowej debaty przed głosowaniem o odrzucenie weta w sprawie ustawy o kryptowalutach, Donald Tusk zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. - Czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto? - zapytał prezesa PiS.

W piątek Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed głosowaniem premier mówił o finansowaniu polityków "przez firmę założoną dzięki rosyjskim pieniądzom". - Ta firma bezpośrednio finansuje także siedzących na tej sali lub ukrywających się w Budapeszcie polityków Konfederacji i polityków PiS - powiedział.

Jak dodał, poseł Michał Wójcik na etapie procedowania projektu zgłosił do niego poprawkę. - W uzasadnieniu tej poprawki panie Wójcik, napisaliście: proponowana poprawka ma na celu zmniejszenie opresyjności przepisów - wskazał Tusk.

Następnie zwrócił się do Kaczyńskiego. - Czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto? Czy pan wtedy, kiedy prowadził pan pracę swojej partii w czasie debat i pracy komisji nad regulacjami Zondacrypto, czy pan wiedział, że aktywnie pana posłowie bronią de facto interesów firmy o takich korzeniach? - pytał.

Tusk: prezydent dysponował tę samą wiedzą co ja

- Chcę państwu także zwrócić na jedną rzecz uwagę. Kiedy pan prezydent decydował o swoim drugim wecie do tej samej ustawy, dysponował pełną wiedzą, taką jaką ja dysponuję, na temat pochodzenia tej firmy, na temat kłopotów finansowych, na temat powiązań tej firmy z polską polityką. Wiedział dokładnie to, co ja wiem i zdecydował się mimo wszystko na veto - stwierdził Tusk.

Dodał też, że "czekaliśmy na spełnienie deklaracji Nawrockiego", że "kilkanaście dni wystarczy, żeby pojawił się lepszy projekt prezydenta w sprawie regulacji". - Nie ma go do dzisiaj. Dlaczego? - zaznaczył premier. Dodał też, że te pytania muszą Kaczyńskiego "dręczyć".

Kaczyński chciał zabrać głos, jednakże nie został dopuszczony przez Czarzastego.

W piątek Sejm głosował nad ponownym uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów. Za głosowało 243 posłów, przeciwko 191 , trzech wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia ustawy - i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta - potrzebne były 263 głosy poparcia. Oznacza to, że Sejm ponownie nie uchwalił ustawy.

OGLĄDAJ: Premier: nikt nie może ukrywać, że nie wie, co się za tym kryje. Weto zostaje
pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Jarosław KaczyńskiDonald TuskSejmkryptowaluty
Czytaj także:
Pilne
Tyle zapłacimy za paliwo w weekend. Są nowe ceny
BIZNES
Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Afera Zondacrypto. Gdzie jest klucz?
Michał Fuja
imageTitle
Zachwycili na igrzyskach. Więcej już nie zachwycą
EUROSPORT
Zatrzymani cudzoziemcy w województwie śląskim
Sprawdzili 100 cudzoziemców w jednej firmie. 89 ma kłopoty
Katowice
Wypadek w Łomiankach
Nie powinien wsiadać za kierownicę. "Ustawodawca wyczerpał wszystkie możliwości"
Klaudia Kamieniarz
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
Kaczyński i Błaszczak nie zagłosowali. "Zostawili cały swój klub na spalonym"
Polska
Kobieta podczas porodu
Za poród 4 900 złotych, za usunięcie polipa - 6 tysięcy. Będzie nowa wycena?
Zdrowie
"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę
"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę
25 lat TVN24
Zmiany w kierownictwie PiS
"Gdyby nas wyrzucono z PiS". Sprawa Morawieckiego na ostrzu noża
Marcin Złotkowski
Kryptowaluty
Sejm zdecydował o wecie prezydenta do ustawy o kryptoaktywach
BIZNES
imageTitle
NBA złamała swoje zasady. "Nadzwyczajne okoliczności"
EUROSPORT
David Anthony Burke aka d4vd
Ciało zaginionej nastolatki w samochodzie. Znany piosenkarz zatrzymany
Kultura i styl
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump znów krytykuje papieża. CNN: wprowadza w błąd
Donald Tusk w Sejmie
Tusk: to mrozi krew w żyłach
Polska
claude sonnet ai shutterstock_2737162957
"Sytuacja jest na tyle poważna, że ​​ludzie powinni się martwić". Nowy model AI budzi obawy
BIZNES
"Sposobów było kilka" - mówi prokurator (zdjęcie ilustracyjne)
Byli żołnierze oskarżeni o kradzież paliwa
Poznań
Wypadek w miejscowości Krzyżanowice
39-latka nie przeżyła zderzenia z ciężarówką
WARSZAWA
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelny wypadek na torach. Nie kursują pociągi
Olsztyn
Monster truck w centrum Warszawy
Nietypowe auto w centrum Warszawy. Po policyjnej kontroli odjechało na lawecie
WARSZAWA
imageTitle
Portugalskie media nie zostawiają suchej nitki na reprezentancie Polski
EUROSPORT
alkohol sklep shutterstock_2433370105
Kolejne badania pokazują, że Polacy coraz rzadziej kupują te produkty
BIZNES
Krzysztof Szczucki
"Nie ma mowy o tym". Szczucki odpowiada na wpis Bochenka
Polska
imageTitle
W Paryżu bez zmian. Kolejny rok i znów większe nagrody
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Zbyszyno
Bus w rowie, sześć kobiet w szpitalu
WARSZAWA
Mężczyzna poszukiwany listem gończym został zatrzymany
Był poszukiwany. Policjanci zatrzymali go w pracy
WARSZAWA
Skutki ataku na rosyjski port w Tuapse na zdjęciu satelitarnym NASA Worldview
Skutki tego ataku widać na zdjęciach satelitarnych
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Rekordowe wzrosty na nowojorskiej giełdzie. Reakcja na zwrot w konflikcie na Bliskim Wschodzie
BIZNES
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
METEO
Paliwa
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

