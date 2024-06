"Pokażmy, że nam wciąż bardzo zależy". Tusk zaprasza na wiec i zachęca do głosowania

Kolejny apel Tuska

To kolejny w ostatnich dniach apel premiera Tuska o udział w wiecu, jaki we wtorek, 4 czerwca o godzinie 18 Platforma Obywatelska organizuje na placu Zamkowym w Warszawie. - 4 czerwca to dzień, w którym Polacy pokonali zło. Bądźmy razem, żeby to zło nigdy już do Polski nie wróciło - powiedział szef rządu w nagraniu opublikowanym w środę w mediach społecznościowych.