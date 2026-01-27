Tusk zapowiedział "wielką inwestycję" na granicy. Chodzi o "mur antydronowy"

Tusk zapowiedział "wielką inwestycję" na wschodniej granicy Źródło: TVN24

- Elementem Tarczy Wschód jest program SAN - systemy antydronowe. One muszą być najnowocześniejsze na świecie i muszą być też elastyczne i dostosowane do ewentualnych nowych zagrożeń - przekazał premier Donald Tusk we wtorek przed posiedzeniem rządu.

Jak poinformował wraz z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem będą towarzyszyli "narodzinom tej wielkiej inwestycji, której celem będzie dronowe zabezpieczenie wschodniej granicy Polski, a więc także Europy". - Jak wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w tym tygodniu będziemy z panem premierem inicjowali to wielkie przedsięwzięcie - dodał.

Zapewnił, że "polska granica wschodnia będzie dzięki tej pracy bezpieczna". - Dzisiaj, w tej chwili, polska granica lądowa z Białorusią, z Rosją jest najlepiej strzeżoną granicą ze wszystkich granic europejskich i to nie jest nasze ostatnie słowo - powiedział Tusk.

Jak wyjaśnia portal Defence24, program SAN określa się również "murem antydronowym". Ma stanowić kompleksowy system obrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Tusk o programie SAFE: epokowe wydarzenie

Podczas wypowiedzi przed wtorkowym posiedzeniem rządu Tusk zwrócił uwagę na ogłoszoną w poniedziałek po południu decyzję Komisji Europejskiej, która zaakceptowała polski wniosek o wypłatę środków z instrumentu SAFE na inwestycje w obronność.

Szef rządu zwrócił uwagę, że Polska była wśród inicjatorów całego projektu i stanie się jego największym beneficjentem, otrzymując niemal 44 mld euro na inwestycje w zbrojenia. Podkreślił, że to kwota większa niż np. budżet obronny Hiszpanii czy Włoch. - To jest epokowe wydarzenie - powiedział Tusk.

- Skala jest tutaj absolutnie bezprecedensowa, mówimy o blisko 200 miliardach złotych środków zorganizowanych przez Unię Europejską - dodał premier. Zadeklarował, że 80 proc. środków, do których dostęp uzyska Polska, zostanie spożytkowane w polskim przemyśle zbrojeniowym. W krajowych zakładach - jak mówił - mają zostać zamówione m.in. kolejne bojowe wozy piechoty Borsuk, produkowane przez Hutę Stalowa Wola. Wojsko potrzebuje przeszło tysiąc takich maszyn, obecnie zamówiono jednak dopiero 116.

- To będzie bezpośrednia inwestycja w polską gospodarkę - to, o co chodziło nam od samego początku - dodał premier, podkreślając, że pieniądze będą w ten sposób użyteczne "i w wymiarze cywilnym, i wojskowym".

Jak mówił, ze środków mają zostać zakupione także m.in. powietrzne tankowce; o potrzebie zakupu tego typu samolotów, które znacząco zwiększą możliwości polskiego lotnictwa bojowego, od lat mówią dowódcy Sił Powietrznych. Najprawdopodobniej chodzi o zakup kilku powietrznych tankowców A330 MRTT produkowanych przez europejski koncern Airbus.

Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich UE. Przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia m.in. w postaci nisko oprocentowanych pożyczek przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro, będąc tym samym największym beneficjentem tego programu pożyczkowego. Kolejni beneficjenci, którzy dostaną z SAFE największe środki, to Rumunia i Francja, z których każda może liczyć na nieco ponad 16 mld euro.

