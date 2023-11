Tusk zapowiada utworzenie trzech komisji śledczych. Komentarze polityków

czytaj dalej

Nie mam takiej wiedzy - stwierdził w "Kropce nad i" wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pytany o to, czy premier Mateusz Morawiecki skompletował rząd. - To jest paranoja, hucpa polityczna, którą produkujecie. Nie macie większości, udajecie, że ją macie, przychodzicie do Sejmu, skarżycie się, że nie macie większości, bo ktoś was ogrywa, a z drugiej strony gracie w grę, mówiąc "na pewno Morawiecki zbierze większość" - komentował proces tworzenia rządu przez Morawieckiego Krzysztof Gawkowski.