Donald Tusk zapowiada "marsz miliona serc": dajmy 1 października pełną wiarę w zwycięstwo

Odwaga pani Joanny pokazuje, że nawet pojedyncza osoba, skrzywdzona, jeżeli ma odwagę zabrać głos, postawić się tej władzy, to może naprawdę przyczynić się do zmiany - mówił w środę lider PO Donald Tusk, odnosząc się do sprawy pani Joanny. Kobietę po zażyciu tabletki poronnej spotkało w szpitalu przesłuchanie i rewizja ze strony policjantów. Tusk w tym kontekście zaapelował do swoich zwolenników. - 4 czerwca daliście Polsce nadzieję, więc proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo, w to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy - powiedział. Zapowiedział na ten dzień "marsz miliona serc".

Pani Joanna zdecydowała, że zażyje tabletkę poronną, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Fizycznie i psychicznie poczuła się źle. Powiadomiła o tym swoją lekarkę. Pojechała do szpitala, by otrzymać wsparcie. Tam spotkało ją przesłuchanie i rewizja ze strony policji. Funkcjonariusze zabrali jej laptop i telefon.

Krakowska policja w środę rano wydała oświadczenie w sprawie opisanej przez "Fakty" TVN. Komunikat wydało również Ministerstwo Zdrowia.

Przewodniczący PO Donald Tusk przed Senatem w Warszawie PAP/Radek Pietruszka

Tusk zapowiada "marsz miliona serc"

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w środę odniósł się do sprawy pani Joanny. - Ten wstrząsający obraz to jest coś więcej niż kolejny dramat Polki w państwie rządzonym przez PiS. Kolejny dramat, bo przecież wszyscy pamiętamy te tragiczne zdarzenia związane z tą taką agresywną, opresyjną obecnością PiS-u, partii politycznej rządzącej, funkcjonariuszy, prokuratury w miejscach, w których powinna być pacjentka, lekarz, rodzina, nikt więcej - mówił Tusk.

- To nie tylko pani Joanna została upokorzona i ugodzona w samo serce. Pamiętamy przecież Izę z Pszczyny, pamiętamy te tragiczne przypadki ze szpitali w Częstochowie, w Nowym Targu - powiedział.

Lider PO zaznaczył, iż "odwaga pani Joanny pokazuje, że nawet pojedyncza osoba, ta skrzywdzona, jeżeli ma odwagę zabrać głos, postawić się tej władzy, to może naprawdę przyczynić się do zmiany". - Wtedy, kiedy ludzie są razem i nie boją się powiedzieć tej władzy wprost, co o niej myślą i później, kiedy ci ludzie zaczynają się liczyć, kiedy widzą, że nie są bezsilni, to wtedy czujemy, że ten dzień zmiany, która jest niezbędna, żeby Polskę uratować przed czarną nocą, że ten dzień naprawdę jest tuż, tuż - powiedział Tusk.

- Chciałbym w imieniu tych wszystkich, którzy wierzą i we własną siłę i wierzą w to, że są zdolni, żeby tę zmianę przeprowadzić - 4 czerwca daliście Polsce nadzieję, więc proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo, w to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy - apelował.

4 czerwca w Warszawie odbyła się zwołana przez Donalda Tuska demonstracja, w której – według organizatorów – wzięło udział pół miliona osób.

Przewodniczący PO Donald Tusk PAP/Radek Pietruszka

- Bez wyjątku, każdy ma bardzo poważny powód, żeby stanąć do konfrontacji ze złem, bo to jest naprawdę czyste zło. 1 października zorganizujemy marsz miliona serc. Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję, to ten milion w Warszawie 1 października da już naprawdę pewność zwycięstwa - dodał lider PO.

Tusk: wybory będą decydowały o tym, jaka Polska stanie się w październiku

Tusk ocenił, że "Polska pod rządami PiS-u to nie tylko prokurator, policjant, ksiądz w szpitalu czy w gabinecie ginekologicznym". - To nie tylko okrutna kontrola, która czasami doprowadza do tragedii, która sparaliżowała strachem polskie lekarki i polskich lekarzy. To też zakusy PiS-owskiej władzy i osobista potrzeba i Kaczyńskiego, i Ziobry, żeby wchodzić z buciorami w nasze, wasze życie w każdym aspekcie - mówił.

- Czy to są nasze dzieci, czy wnuki w polskiej szkole, które stają się coraz częściej ofiarą nie tylko ideologii, ale też sytuacji, w której mają kłopoty, bo mają inne zdanie niż oficjalna linia państwowa. To są szpitale, o których wspomniałem, gdzie lekarze ze strachu czasami nie ratują życia w sytuacji najbardziej dramatycznej - powiedział.

- To jest pamiętny wypadek seicento i Sebastian, który stanął twarzą w twarz z machiną państwową. To jest rodzina, która została poszkodowana w wypadku, bo kolumny rządowe muszą pędzić z prędkością bardzo niebezpieczną dla wszystkich użytkowników ruchu i spychają wszystkich z drogi, bo jedzie wielmoża PiS-owski - wskazywał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk zapowiada "marsz miliona serc" PAP/Radek Pietruszka

- To są wasze sypialnie, gdzie coraz częściej Kaczyński czy Ziobro, czy Konfederacja chcą was kontrolować. To są wasze konta, gdzie partia rządząca zamierza kontrolować i obserwować każdy ruch waszej złotówki, nawet jak ich jest tak niewiele dzisiaj na waszych kontach - wymieniał Tusk.

Zaznaczył, że "jesienne wybory będą decydowały o tym, jaka tak naprawdę Polska stanie się w październiku". - Nie trzeba dużej wyobraźni, wystarczy przeczytać to, co już przygotowali w projektach zarówno PiS, jak i Konfederacja, i już będziecie wiedzieli, jak Polska będzie wyglądała, gdyby dać im dalej Polską rządzić - dodał.

