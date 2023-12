"Prounijna wizja Polski", zwycięstwo w cieniu "chaosu". Zagraniczne media o powołaniu rządu Donalda Tuska

Zagraniczne media piszą o udzieleniu wotum zaufania rządowi premiera Donalda Tuska. Agencja Reutera wskazała, że lider PO przedstawił "prounijną wizję Polski, która oznacza radykalne zmiany po ośmiu latach rządów nacjonalistów i sporów z Brukselą". Głosowanie zostało opóźnione po tym, jak skrajnie prawicowy poseł zgasił w Sejmie świece chanukowe – poinformował Deutsche Welle.

Sejm we wtorkowym głosowaniu udzielił wotum zaufania rządowi premiera Donalda Tuska. W związku z tym w środę o godz. 9 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie jego rządu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wydarzenia w Polsce komentują zagraniczne media.

We wtorek rząd polskiego premiera Donalda Tuska uzyskał w parlamencie wotum zaufania – poinformowała agencja Reutera. Wskazała, że lider PO przedstawił "prounijną wizję Polski, która oznacza radykalne zmiany po ośmiu latach rządów nacjonalistów i sporów z Brukselą".

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że Tusk przedstawiając plany swojego rządu, powiedział, że "Polska będzie zdecydowanym wsparciem dla Ukrainy, lojalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i zaangażowanym członkiem sojuszu NATO".

"The New York Times": człowiek o eklektycznej tożsamości wraca do władzy

Zaledwie kilka minut po triumfalnym powrocie Donalda Tuska jako przywódcy Polski jego wielki wróg wszedł na mównicę, aby oblać go kwasem – relacjonował poniedziałkowe obrady "The New York Times", odnosząc się do sytuacji, w której Jarosław Kaczyński nazwał go "niemieckim agentem".

Oskarżenie, będące jednym z wielu oszczerstw pod adresem Tuska, pojawiło się po zatwierdzeniu Tuska w roli premiera – zwrócono uwagę. "Atak odzwierciedlał bezkompromisowe podejście PiS-u do polskiej polityki po ośmiu latach rządów" – wskazano.

"W kraju, który od zakończenia drugiej wojny światowej był w dużej mierze monoetniczny i jednojęzyczny, Tusk wyróżnia się jako człowiek o eklektycznej tożsamości, zainteresowaniach i talentach językowych" - oceniono.

BBC: Tusk obiecuje poważne zmiany po rządach nacjonalistów

"Nowy premier Donald Tusk przedstawił swój program rządowy, obiecując poważne zmiany po ośmiu latach rządów nacjonalistów" – relacjonuje BBC. Brytyjska stacja wyjaśnia, że plany obejmują poprawę stosunków z Unią Europejską i zobowiązanie się do przywrócenia praworządności, co jest przedmiotem długotrwałego sporu z Brukselą.

"Obiecał kobietom lepszy dostęp do legalnej aborcji, pomimo różnic ideologicznych w jego koalicji" – podkreślono. BBC dodaje, że Tusk zadeklarował także wsparcie dla Ukrainy i bycie silnym sojusznikiem USA i NATO.

Brytyjska stacja zwróciła uwagę, że expose zostało wygłoszone po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdzono, że Polska narusza prawa osób LGBT, odmawiając im prawnego uznania i ochrony.

"Washington Post": Tusk wzywa do zjednoczenia w obliczu rosyjskiej agresji

"The Washington Post" poinformował, że Donald Tusk w swoim inauguracyjnym przemówieniu wezwał skłóconą klasę polityczną do zjednoczenia, mówiąc że nie może sobie pozwolić na podziały, gdy Rosja toczy za granicą agresywną wojnę, a konflikt którego wielu się obawia, może rozprzestrzenić się, jeśli zwycięży Moskwa.

"Zadaniem nowego rządu, ale także nas wszystkich, jest głośne i stanowcze żądanie od całej społeczności zachodniej pełnej determinacji w pomaganiu Ukrainie w tej wojnie. Zrobię to od pierwszego dnia – powiedział Tusk na posiedzeniu, w którym uczestniczyli ambasador Ukrainy i byli prezydenci Polski, w tym antykomunistyczny bojownik o wolność Lech Wałęsa" – podkreślił "The Washington Post".

Amerykański dziennik dodał, że Tusk wyraził irytację faktem, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musi w dalszym ciągu nawoływać światowych przywódców do dalszego wspierania walki Kijowa w wojnie, w której zginęło lub zostało rannych dziesiątki tysięcy Ukraińców.

Deutsche Welle: zwycięstwo Tuska w cieniu skandalu

Desygnowany na premiera Donald Tusk przedstawił swoje poparcie dla Unii Europejskiej i Ukrainy – informuje Deutsche Welle. Głosowanie zostało opóźnione po tym, jak skrajnie prawicowy poseł zgasił w Sejmie świece chanukowe.

Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świecie chanukowe w Sejmie. Poszkodowana została kobieta Marcin Obara/PAP

"We wtorek 66-letni Tusk podczas debaty w parlamencie wyraził zaufanie dla Unii Europejskiej" – poinformował DW. Niemiecki dziennik zacytował wypowiedź nowego polskiego premiera: "jesteśmy tym silniejsi, gdy silniejsza jest nie tylko Polska, ale i Unia Europejska".

DW zwrócił uwagę na zapowiedzi Tuska dotyczące poprawy stosunków Warszawy z Brukselą. "PiS wielokrotnie ścierał się z Brukselą w kwestiach związanych z praworządnością, a po reformie Unia Europejska wyrażała wątpliwości co do niezależności sądownictwa". "Aby te środki znów mogły płynąć, Warszawa będzie musiała cofnąć zmiany w sądownictwie" – napisało DW cytując wypowiedzi Donalda Tuska.

"The Guardian": Tusk przedstawił wizję nowej, postępowej Polski

Z kolei "The Guardian" stwierdził, że Tusk w swoim wystąpieniu w Sejmie "przedstawił swoją wizję nowej, postępowej Polski w sercu Unii Europejskiej". Brytyjski dziennik podkreślił, że nowy premier obiecał przywrócenie Polsce miliardów euro z funduszy unijnych zamrożonych w wyniku sporu między Brukselą a ustępującym rządem PiS.

"Jednak wkrótce po jego przemówieniu obrady pogrążyły się w chaosie, gdy skrajnie prawicowy poseł użył gaśnicy, aby zgasić świece chanukowe w parlamencie, co doprowadziło do wykluczenia go z posiedzenia" – poinformował "The Guardian".

Później parlamentarzyści poparli kandydaturę Tuska większością 248 do 201 głosów, po tym jak szeroka koalicja partii opozycyjnych zdobyła większość w październikowych wyborach parlamentarnych – relacjonuje "The Guardian".

Rząd Donalda Tuska otrzymał wotum zaufania Paweł Supernak/PAP/EPA

"Le Monde": trudne zadanie Tuska po latach rządów populistów

"Le Monde" podkreśla, że przed byłym przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem stoi trudne zadanie sprawowania władzy po ośmiu latach pod rządami populistów.

Francuski dziennik zwrócił uwagę, że po zaskakującym dla zachodnich demokracji zwycięstwie w wyborach, doszło do szerokiej koalicji w polskim parlamencie, w której składzie znalazły się ruchy polityczne od radykalnej lewicy po umiarkowanych konserwatystów.

"Polska wygrała mimo obaw powtórzenia się scenariusza tureckiego lub węgierskiego. Zdołała wyprzeć autorytarny populizm ucieleśniany przez Prawo i Sprawiedliwość", a ojcem tego sukcesu jest Donald Tusk, który wrócił do władzy po latach – napisano.

"El Pais": Tusk stosunkowo postępowy, ale nie rewolucjonista

"Po siedmiu latach w Brukseli nowy premier wraca do polskiego rządu z misją demontażu nieliberalnego systemu zbudowanego przez narodowo-populistyczną partię PiS" – napisał "El Pais".

Hiszpański dziennik wyjaśnia, że w polskim kontekście politycznym Donald Tusk jest stosunkowo postępowy w porównaniu do PiS, ale nie jest rewolucjonistą. "Ostatnim razem, gdy był premierem, Tusk opowiadał się za liberalnymi zasadami gospodarczymi, ale zajmował twarde stanowisko w sprawie uchodźców" – stwierdzono.

"El Pais" ocenia, że Tusk "dla wielu Polaków jest wrogiem publicznym numer jeden, a dla innych bohaterem". Wskazano na wypowiedź posła PiS Pawła Jabłońskiego, rysującego Tuska jako polityka "pozbawionego skrupułów, aroganckiego i dyktatorskiego".

Autor:asty//mrz

Źródło: Reuters, New York Times, BBC, Washington Post, Deutsche Welle, The Guardian, Le Monde, El Pais